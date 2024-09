Jediné nemilované Porsche 911 to rozbalilo na Autobahnu. Až ho uvidíte řádit v 310 km/h, odpustíte mu cokoli včera | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Popravdě řečeno jsem nikdy nerozuměl tomu, proč je tento vůz tak odmítaný, když jeho jediným jeho skutečným problémem jsou „volská oka” místo čelních světel. Téměř 20 let po konci jeho výroby vám ve verzi Turbo ukáže, jak moc jste mu křivdili.

Může vůbec existovat něco jako nemilované Porsche? Ale jistě, stačí se podívat na smutný osud elektrického Taycanu a krutý vývoj jeho hodnoty na trhu ojetin. Už dlouho před tím, než si automobilka začala zahrávat s elektřinou, ale stvořila jiné problematické modely. A jednou sáhla vedle i se svým nejikoničtějším typem, se slavnou 911, to když stvořila generaci 996.

Bylo to špatné auto? „No way Jose,” řekli by Američané, popravdě řečeno to byla „nejvíc nová” 911 za několik dekád a povedený vůz, ze kterého žila tato řada ještě mnoho let. I mnohem respektovanější generace 997 byla v podstatě jen výrazněji faceliftovanou 996, až pozdější 991 přišla se skutečně novou architekturou. Kde byl tedy problém? Těch novinek bylo skutečně moc a Porsche fatálně chybovalo, když spolu s kontroverzním přechodem od vzduchového na vodní chlazení přišlo také s jinak pojatými předními světly. Mně se docela líbí, ve faceliftované podobě rozhodně, je to takové modernější pojetí klasiky, ale zákazníci řekli: „Nein!” Vžilo se pro ně označení „fried eggs”, tedy „volská oka”, pochopitelně kvůli podobnosti s vaječnou, hlavně snídaňovou pochoutkou.

Porsche 911 996 si tak nikdy nevydobylo respekt, jaký by si jinak zasloužilo a v celé historické řadě zůstává černou ovcí, jejíž hodnota se dlouho propadala až skoro k nule. V posledních letech se situace trochu zlepšila, experti na klasická Porsche ale obvykle říkají, že tato 911 nikdy nebude skutečným sběratelským autem a obdivovanou klasikou. A hodnoty existujících vozů zůstávají v srovnání jak s předchozí 993, tak pozdější 997 skutečně o dost níž. Je čas toho využít ve svůj prospěch?

Dost možná, jak vám ukáže i vůz z přiloženého videa. Jde o 911 996 ve verzi Turbo s manuální převodovkou a továrním balíčkem úprav motoru X50, který jeho výkon šponuje na 450 koní. Je to předposlední Turbo, ve kterém jste si mohli sami řadit, a s vyšším nájezdem (170 tisíc km) v provedení původně pro USA nemohlo stát moc (takové kousky dnes vidíme na Mobile za ceny okolo 1,4 milionu Kč, a to jde o evropské verze). Přesto vám učaruje, až ho uvidíte rozjet se s lehkostí (8,5 sekundy od startu) na 200 km/h a pokračovat v akceleraci až k rychlostem okolo 317 km/h na tachometru a 310 km/h dle GPS. Možná čas se konečně zamilovat, co říkáte?

Je vážně nutné tímto autem pohrdat? Video níže vám dá pár důvodů navíc to ještě přehodnotit. Ilustrační foto: Porsche

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.