Jeremy Clarkson si utahuje z tak oblíbené fotky Lewise Hamiltona u Ferrari, dál nevěří v jeho úspěch

Zatímco velká část internetu je plná obdivu a přestupu Hamiltona k Ferrari věnuje velkou pozornost, Clarkson zůstává svůj a z celé marketingové taškařice si utahuje způsobem sobě vlastním.

Nejsme z těch, kteří by nad touto událostí nějak zvlášť jásali. Od loňska označujeme přechod Lewise Hamiltona z Mercedesu do Ferrari v jeho 40 letech za věc, která ze sportovního hlediska nedává smysl. Italská stáj neproslula tím, že by do svých řad přijímala pohasínající řidičské hvězdy na konci svých kariér, přesně tím se ale Hamilton ve svých 40 letech zdá být. Jeho úspěchy za poslední tři sezóny jsou velmi omezené a byť jistě neměl k dispozici nejlepší techniku a pořád dokázal tu a tam předvést svůj um, konzistence mu chyběla, nakonec ani srovnání s týmovým kolegou pro něj nevyznělo bůhvíjak. A to bychom George Russella neoznačili za absolutní špičku současných pilotů Formule 1.

Tak či onak Hamilton k Ferrari přestoupil a po marketingové stránce tento krok funguje. I to se nakonec dalo čekat, přesto je třeba říci, že pozornost mu věnovaná je až překvapivě vysoká. Pouhý první den v Maranellu byl mnohým sledován tak, že se některé ze zveřejněných fotek staly vůbec nejoblíbenějšími v historii Instagramu. Někteří museli být dojati, takového Jeremyho Clarksona to ale zjevně nechalo chladným a řekl si na to něco jako Shania Twain: „That don't impress me much.”

Ač je Hamiltonovým krajanem, je už roky vysazený na jeho prázdné marketingové kejkle a velké maranellské entré LH44 si zjevně zařadil mezi ně. Nejoblíbenější fotku z celé sady, na které Lewis H. stojí v neobvykle vážných šatech po boku Ferrari F40, tak parodoval zveřejněným vlastního snímku, kde si stoupl s méně vážným výrazem ve tváři po boku svého milovaného Land Roveru Range Rover L322 v o něco méně působivém „outfitu”. Podívejte se na to níže, je těžké se nad tím nepousmát.

Sám se označil za Lewise Clarkiltona, v navazující diskuzi pak připomněl svou loňskou skepsi k celému kroku, v tomto jsme s Clarksonem na podobné vlně. „Lewis Hamilton je za zenitem. Samozřejmě je možné, že když přestoupí k Ferrari, tým mu do nádrže místo benzinu nalije ječnou vodu. Ale to se nezdá moc pravděpodobné. Je mnohem pravděpodobnější, že už je prostě moc starý,” uvedl. Ale kdo ví, třeba Hamilton překvapí, letošní sezóna Formule 1 může být zajímavá.

Šaškárny Hamiltona v barvách Ferrari Clarksona zjevně nedojímají, a tak přidal svou vlastní. I ta má mimochodem už přes milion „lajků”. Foto: Ferrari

