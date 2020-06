Kamera zachytila hrůzostrašný pád mostu ve chvíli, kdy po něm jelo auto a šel člověk před hodinou | Petr Prokopec

Lze hovořit o obrovském štěstí, že při tomto incidentu nepřišel nikdo o život. Stála za ním zřejmě zastaralá struktura v kombinaci s nadměrným nákladem, most se celý propadl do hluboké rokliny.

Spousta lidí má obavy ve chvíli, kdy vkročí či vjede na most, zvláště pak takový, který nepůsobí zrovna jako vzor pevnosti. Nyní tu máme video, který tyto fobie nezmírní, je ale třeba dodat, že se odehrál o uplynulé neděli v Indii a jeho opakování v Evropě není příliš pravděpodobné. I když zrovna v České republice máme trochu jinou zkušenost, vyšší standardy podobným kolapsům obvykle zabrání, tedy pokud řidiči respektují maximální povolenou nosnost.

Co přesně přitom bylo příčinou pádu mostu v Uttarakhandu, zatím není známo. Ovšem nedivili bychom se, kdyby na vině byla nepříliš pevná a zastaralá konstrukce, která přišla do kontaktu s nadměrným nákladem. Na most totiž vjel náklaďák převážející bagr, který měl sloužit při stavbě nové 65kilometrové silnice spojující městečko Milam s hranicemi s Čínou. Do cíle ovšem nedorazil, místo toho skončil takřka na dně rokle nad protékající řekou.

Pád mostu i náklaďáku byl shodou okolností zachycen na kameru a vypadá skutečně hrůzostrašně. Zvláště když za soupravou kráčel i jeden z dělníků. Ani on, ani posádka kamionu ale za tuto nehodu neplatili životem, všichni nakonec skončili v nemocnici a třebaže mají těžká zranění, mají být mimo ohrožení života. Štěstí v neštěstí, chce se říci, s ohledem na okolnosti skončil celý incident ještě dobře.

V Indii došlo na hrůzostrašný pád mostu, který byl shodou okolností zachycen na kameru

Zdroj: Dynamite News@Youtube

Petr Prokopec