Když se jmenujete Cristiano Ronaldo, dají vám s nadšením zadarmo i auto za 5 milionů. A stejně s ním nebudete jezdit

/ Foto: Al-Nassr Club, tiskové materiály

Pokud se „neumíte narodit, mít spoustu prachů a málo marodit”, můžete se také chopit fotbalového míče a dosáhnout něčeho podobného oklikou. Právě to se povedlo Cristianu Ronaldovi a exkluzivní auta se na něj valí ze všech stran.

Nemusíte ho milovat, faktem ale zůstává, že Cristiana Ronalda si bude svět ještě dlouho pamatovat jako jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob. A zrovna on je jedním z těch, kteří svůj úspěch umí patřičně prodat. Krátce před dovršením čtyřicítky se tak blíží pozici dolarového miliardáře, ze všech stran se na něj ale nehrnou jen peníze.

Je také automobilovým nadšencem, za svůj život dal dohromady úctyhodnou sbírku exkluzivních vozů, přesto se pořád najdou tací, kteří se chtějí zviditelnit tím, že mu nějaké auto přidají zdarma. Mezi takové patří i BMW, které podobně jako třeba s Realem Madrid marketingově spolupracuje také se současným Ronaldovým klubem Al-Nassr, a tak i jeho hráčům poskytl auta nejen zadarmo. Že CR7 byl nejen mezi nimi, ale stal se hlavní tváří celého předávaní těchto vozů, nemusíte ani na moment pochybovat.

Na rozdíl od jiných podobných kooperací BMW na Ronaldovi nešetřilo, a tak mu poskytlo to absolutně nejdražší, co má v nabídce - model XM v provedení Label Red, který dnes v Česku startuje na 5 053 100 Kč bez jediného příplatkového prvku. Je to za nás ošklivě a nesmyslné auto, ale jako symbol nabubřelosti prochází. A to i výkonem 748 koní a točivým momentem 1 000 Nm, který mu navzdory obrovské hmotě a hmotnosti zajišťuje solidní dynamiku.

Pro spoustu lidí by to bylo auto snů, tušíme ale, že Ronaldo po dokončení oficiálního focení řekl svým nohsledům něco jako: „Omyjte mi ruku, mám ji od BMW.” A sedl třeba do svého Ferrari Purosangue v teplákách od Gucciho, protože život miliardáře je moc krátký na to, aby marnil čas v příliš obyčejných autech, no ne? Berte to s humorem, netušíme, jak Ronaldo se svými auty reálně zachází, BMW to ale bude asi jedno - miliony lidí teď ví, že si fotbalový polobůh opřel kolo o XM, a to pro hrstku prodaných kusů navíc jistě bude stačit.

XM nedostal jen Ronaldo, ale koho zajímá nějaký Pioli, že? Foto: Al-Nassr Club, tiskové materiály

Zdroj: Al-Nassr Club

Petr Miler

