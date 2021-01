Korejci ukázali, jak se do jejich luxusně pojaté novinky vejde až 11 lidí naráz před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Chcete-li uspět na trhu, kde všichni nabízí skoro všechno, bez výjimečných vlastností to nejde. Dostat až 11 lidí do osobního auta relativně vysoké úrovně výjimečné je, ale jak je to vůbec možné?

Kia loni v létě překvapila odhalením čtvrté generace modelu Carnival. Po autech třídy kdysi tak populárních MPV dnes pomalu neštěkne ani pes a přijít s čímkoli novým na tomto poli lze označit za odvážné. Korejci ale nestřílí naslepo a aby s tímto vozem na trhu uspěli, obdařili jej neobvyklými vlastnostmi a vlastně i charakterem.

Autu dali výraznější design, luxusnější pojetí a udělali z něj doslova obra. Carnival stojící na nové platformě narostl do délky na neskutečných 5 155 mm délky a pracuje s rozvorem 3 090 mm rozvor. Díky tomu měl dovnitř pobrat vejde až 11 pasažérů a v dvoumístné konfiguraci pobere až 2 905 litrů nákladu. I jinak uvnitř monstrózní modely Škody vedle takových parametrů blednou.

Leckdo se ale po přečtení těchto specifikací mohl začít drbat na hlavě a ptát se, jak je vůbec možné, aby se dovnitř takového auta vešlo tolik lidí. Auta pro 5 jsou norma, 7 si dovedeme představit, tři řady sedadel nakonec nejsou dnes až tak výjimečné. Dobře, tak se přidá čtvrtá řada a máme místo pro 9, ale pro 11? Kia, vědoma si tohoto údivu, proto zveřejnila video přiložené níže, na kterém vše vysvětluje.

Auto tedy má čtyři řady sedadel, z nichž ale všechny krom té první jsou pro tři lidi. Už třetí řada pro 3 se zdá být extrém, ve velkém Carnivalu ale funguje. Ovšem podívejte se na tu čtvrtou - na té bychom ve třech asi sedět nechtěli, nemluvě o tom, že dobrá „tuna lidí” na palubě jednoho osobního auta nezní jako úplně lákavá vyhlídka i v jiných ohledech. Tím ale nechceme říci, že by Korejci cokoli podcenili - Kia vstup na zadní sedadla co nejvíce usnadnila, a tak k dispozici jsou tedy elektricky ovládané boční dveře. Zajímavým prvkem je pak systém Rear Passenger View and Talk, který umožňuje cestujícím vpředu nejen snadnou komunikaci s těmi vzadu, ale zároveň s pomocí malé kamery integrované do multimediálního systému také pohled na ně.

Dodejme, že nový Carnival už se prodává v některých evropských zemích, 11 lidí tu ale nesveze. Místní homologace definuje nanejvýš osmimístný vůz nabízející konfigurace sedadel 2+2+3 nebo 2+3+3. I to je ale více, než je běžné.

Kia Carnival skutečně ubytuje až 11 lidí, pro vysvětlení této schopnosti dokonce publikovala přiložené video. Foto: Kia

Zdroj: Kia

