Kupte si současné Audi RS4, dokud můžete. Nástupce v podobě hybridní RS5 Avant se po okruhu od pohledu otyle plácá

Automobilový průmysl se dostal do fáze, kdy si nejenže nemůžeme být jisti, že nástupce toho či onoho auta přijde s něčím lepším než dosavadní model, ale kdy už si můžeme být skoro jisti tím, že preference zákazníků mine až do té míry, že bude pro podstatnou část z nich nesnesitelný.

Už nejsem nejmladší. A snad ani nechci říci „bohužel”, neboť jde o minci s dvěma stranami a věci beru takové, jaké jsou. Nemám dokonce ani pocit, že bych v průběhu svého života podstatně změnil principy, podle nichž si utvářím názory, přesto jsem při kritice některých nových věcí svědkem reakcí od mladších kolegů, známých či příbuzných, že to je prostě věkem. Že jsem zkostnatělý, neumím se přizpůsobovat novým věcem, jsem přirozeně konzervativní...

Nechci to šmahem označit za nesmysl, ale v případě aut, kolem kterých se točím celý život, si to prostě nemyslím. Vyšší věk v tomto případě neznamená ani tak bytostnou zkostnatělost, ostatně zase tak starý snad ještě nejsem. Znamená i zkušenost a možnost s vážností konstatovat, že něco lepšího už tu bylo. A jsem naprosto přesvědčen, že v případě techniky aut byla zahozena spousta dobrých, lepších řešení jen proto, že nezapadala do představ regulátorů, i když z pohledu techniků i zákazníků měla navrch.

Je opravdu těžké nevnímat nové, skoro 2,5tunové BMW M5 jako ohromný krok zpět ve srovnání s jeho předchozí generací, podobně jako už snad každý pochopil, že zpackaný nový Mercedes C63 nenabízí víc než předchůdce. Ostatně ho zjevně dodnes nekupuje skoro nikdo. Takových aut bychom našli víc, které je další na řadě? Bohužel to vypadá na Audi RS4, které se s novou generací změní v model RS5 Avant. Je to bizarní a zbytečná změna jména, ale vezmi ji čert, kdyby neutrpěla technika auta. Jenže ta utrpí.

Podobně jako v případě M5 a C63 má vůz dostat hybridní pohon, který v tomto segmentu nedává smysl. Sportovním vozům přidává stovky kilogramů hmotnosti, činí je částečně závislým na z podstaty nestabilním zdroji výkonu a bere jim další část jejich charakteru. V případě M5 jde hlavně o kila (půl tuny navíc jako nic), u C63 je tu krom nich ještě brutální downsizing (z 4,0 V8 na 2,0 R4). U RS4 alias RS5 Avant? Můžeme jen spekulovat, auto ale má dostat plug-in hybridní šestiválec. Takže něco mezi C63 a M5, co nutně bude znamenat znovu stovky kil navíc.

Níže můžete vidět novinku řádit na Nordschleife. A byť si tam střihne pár pěkných driftů, je od pohledu vidět, jak je těžká, jak je otylá, jak se v některých momentech obtížně vyrovnává s tím, kolik váží. Je-li to vidět i zvenčí, je to vždy špatné, autu hádáme tak 2,0 až 2,1 tuny hmotnosti, na RS4 (pardon, RS5 Avant) absurdní číslo. Je možné, ba dokonce velmi pravděpodobné, že bude o něco rychlejší než dosavadní provedení, ale je to všechno? Jsme si jisti, že není.

Pokud máte tu možnost a toužíte po ostrém kombíku střední třídy, berte dosavadní RS4 B9, dokud můžete - v nabídce pro volnou konfiguraci už není, skladových aut se ale najde dost. Jen v Německu dnes vidíme přes 100 takových aut za ceny od 92 980 Eur, tedy asi 2,3 milionu Kč. S hmotností 1,8 tuny to nikdy nebyl žádný střízlík, nadváhou ale nikdy netrpěl. A vedle svého nástupce za akčního střízlíka, navíc zaručeně levnějšího, platit bude, na to jsme ochotni si vsadit.

Dosavadní RS4 už se s námi rozloučila edicí 25 years, která vychází z vrcholného provedení performance. I těch se dá pořád koupit dost jako nových, nástupce už podle videa níže nestojí za čekání, jakkoli ve srovnání s C63 od AMG aspoň nemá být čtyřválcový. Foto: Audi

