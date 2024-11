Charles Leclerc s Carlosem Sainzem si vyzkoušeli nové 1200koňové Ferrari, jejich chvála jistě překvapí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej? Cokoli dalšího tady není třeba dodávat. Pokud jezdce Scuderie posadíte za volant F80, nemůžete čekat stížnosti, od toho si Ferrari podobné lidi neplatí.

Charles Leclerc se letos mistrem světa Formule 1 už nestane, jakkoli do konce sezóny ještě zbývají tři závodní víkendy. Sedmadvacetiletý pilot z Monaka dosud získal „jen“ 307 bodů, což na porážku Maxe Verstappena nemůže stačit už ani teoreticky. Truchlit však nemusí, neboť letošní rok se mu jakožto sběrateli exkluzivních aut opravdu vyvedl. Do své garáže totiž zařadil jak SUV Purosangue, tak i exkluzivní Daytonu SP3. A nedávno došlo také na SF90 XX. Jen tato tři auta mají hodnotu přes 85 milionů korun a pochybujeme, že za ně musel platit.

V reakci na to byl Leclerc dotázán, zda existuje nějaký model značky, který by nemohl třeba ani řídit. Odpověď asi v řadě lidí vzbudí závist, neboť zamítavá rozhodně nebyla. „Jsem si jist, že pokud bych oznámil, že chci řídit to či ono auto, Ferrari to zařídí. Nezáleží tedy na tom, o jaké auto se jedná či jaký rok se píše, Ferrari se vždy zasadí o to, aby se tak stalo,“ uvedl Monačan, který dost možná v daný moment pošilhával po novém F80.

A nejspíš nezůstalo jen u koukání, neboť automobilka přišla s novým propagačním videem, ve kterém se Leclerc, stejně jako jeho týmový kolega Carlos Sainz, posadili za volant. Oba nešetřili chválou, neboť dle Španěla je F80 „spektakulární“, zatímco Monačan jej považuje „nejvyváženější Ferrari, jaké jsem kdy řídil“. Mimo jiné hlavně proto, že je prý velmi předvídatelné. A to je vlastnost, jakou od hypersportu s celkovými 1 200 koňmi potřebujete.

Znamená to, že si Leclerc jeden z 799 exemplářů pořídil? Na to hned tak odpověď mít nebudeme, ostatně výroba odstartuje až v závěru příštího roku. Tedy v době, kdy již Monačan bude mít po sezóně, kterou stráví vedle Lewise Hamiltona. Ferrari prý zatím nerozhodlo, kdo bude stájovou jedničkou, ovšem již toto váhání mnohé naznačuje. Dosud byl totiž Leclerc považován za budoucnost týmu, pročež byl ve srovnání se Sainzem protežován.

Pokud by nicméně Hamilton získal za Ferrari titul, stal by se statisticky nejúspěšnějším jezdcem historie. A tak se dá předpokládat, že by svou kariéru ukončil právě v maranellských barvách. V důsledku toho dost možná italská stáj bude již od počátku nenápadně nahrávat jeho straně garáže. Jak na to Leclerc zareaguje, je otázkou. Dá se ale předpokládat, že mu nebude stačit řídit chvíli jakékoli Ferrari, na které si ukáže.

F80 nás zatím neoslovilo tak jako Leclerca a Sainze, možná i proto, že jsme jej dosud neřídili. I kdybychom ale jejich slovům dali váhu, nic to nemění na skutečnosti, že design tohoto vozu čarokrásný není. A ještě větší kontroverze budí šestiválec pod kapotou a jeho zvukový projev. Foto: Ferrari

Zdroj: Ferrari

Petr Prokopec

