Leštiči leštili jinak matnou Teslu Cybertruck tak dlouho, až vypadá jako zrcadlo na kolech, vážně včera

Tohle auto z výroby nemá lak, navenek dává na odiv svou nerezavějící ocel, která je běžně matná. Vůz na záběrech v článku vypadá jako polepený chromovanou fólií, ale není tomu tak, to na něm jen čtyři lidé doslova nechali ruce.

Tesla Cybertruck budí pozornost už od svého debutu před pěti lety. Nikoli svým pohonem, nosností korby či třeba luxusem na palubě, nýbrž vzhledem, který se nepodobá vůbec ničemu, co dosud jezdilo po silnicích. Elektrický pick-up totiž působí jako zhmotnělá malůvka pětiletého dítěte. Za jeho designem přitom stojí Franz von Holzhausen, který se ke značce připojil již v roce 2008. Nenavrhl tedy pouze Cybertruck, ale kompletní zbytek portfolia Tesly, a to včetně chystaného Roadsteru druhé generace.

V případě pick-upu přitom von Holzhausen vycházel z přání Elona Muska, dle kterého měl vůz působit maximálně futuristicky - skoro jako kdyby sjel z plátna při promítání sci-fi filmů typu Blade Runner. To se rozhodně povedlo, jakkoli o bezpečnosti raději hovořit nebudeme. Ostatně i proto pick-up nebude nikdy oficiálně nabízen v Evropě, neboť by zkrátka nedokázal splnit místní přísnější předpisy. Neznamená to však, že by se na starý kontinent nedostal, nabízen je zde ale po individuálním dovozu za takové peníze, že si ho pořídí jen pár lidí.

Drahý je i v Americe, přesto Tesla od konce loňského listopadu lidem dodala už víc než čtyři tisíce exemplářů. Většina z nich se nachází v Kalifornii, kde se tak majitelé musí navzájem dělit o pozornost publika. Což mnoha z nich nevyhovuje. A právě proto se někteří vlastníci rozhodli, že vzhled je zapotřebí ještě nějak vylepšit. Jeden z nich tak kupříkladu nechal pick-up potáhnout zlatou fólií, a navrch ještě přihodil 30palcová litá kola s odpovídajícími pneumatikami.

Nyní si ovšem prohlédneme trochu jiný, ovšem neméně blyštivý kousek. Na Twitteru (dnes sociální síť X) se objevila dokumentace práce, kterou na pick-upu jednoho z majitelů odvedla společnost The Polishing Guy. Ta už dle svého názvu rozleštila karoserii z nerez oceli takovým způsobem, že nyní připomíná zrcadlo. Šlo přitom o velmi náročný proces s frézami, který zabral několik desítek hodin, a to přesto, že se mu věnovali hned čtyři zaměstnanci firmy najednou.

Výsledek stojí za to, ovšem bezpečnost takové úpravy je otázkou. Stačí, aby se do karoserie patřičně opřelo slunce, a rázem bude oslepený každý v okolí pick-upu. Něco takového bezpečím opravdu nezavání, zvláště když si člověk uvědomí, že Cybetruck váží zhruba tři tuny. Ale protože dnes nikdo nic takového nezakazuje... Podívejte se na to sami níže.

Rozleštit nerez ocel, ze které je karoserie Cybertrucku vyrobena, aby působila jako zrcadlo, je opravdu náročný proces. Výsledku pak lze jak zatleskat, tak se ho obávat. Ilustrační foto: Tesla

FIRST Cybertruck to be Machine Polished!@elonmusk pic.twitter.com/0g0JAtQXk8 — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) May 27, 2024

