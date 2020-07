Letiště a aerolinky v zoufalství nabízí falešné lety do nikam, zájem je obrovský včera | Petr Miler

/ Foto: The Telegraph

Zní to jako ten nejhloupější nápad v dějinách letecké dopravy, situace je ale zlá a zákazníky je třeba držet ve střehu. Falešné lety do nikam tak kupodivu fungují, jistě i proto, že jsou zdarma.

Ačkoli následky koronavirových omezení budou mít negativní dopad na ekonomické fungování naprosté většiny firem, těmi nejvíce zasaženými jsou nepochybně společnosti podnikající v oblasti dopravy a cestovního ruchu vůbec. Zejména cestování do zahraničí bylo po delší čas zcela nemožné a byť restrikce jsou postupně rozvolňovány, návrat do původních kolejí bude velmi pozvolný, pokud k němu vůbec kdy dojde.

Mezi společnostmi působícími na tomto poli pak nejvíce trpí letiště a aerolinky. Zejména v druhém případě jde o kapitálově nesmírně náročný, přesto nízkomaržový byznys, který nemá šanci přežít bez příjmů po jakkoli delší čas. Zatím jsme i díky rozličným podporám ze strany států nebyli svědky žádného velkého krachu, situace těchto firem je ale přesto zoufalá, o čemž nejlépe svědčí krok letiště Sung-šan v Tchaj-peji, hlavním městě Tchaj-wanu ve spolupráci s Chinese Airlines. Tyto dvě firmy nabízí zákazníkům falešné lety do nikam.

Neděláme si legraci, Tchaj-wan stále zakazuje jakékoli mezinárodní cestování krom toho zcela nezbytného, takže běžný člověk létat nemá kam. Výše zmíněné entity tak dovolují zákazníkům přijít na letiště, jako by někam letěli, nechat se odbavit, nasednout do letadla, strávit v něm 15 minut a jít zase domů. S veškerým servisem, kontrolami a dalšími nezbytnosti, zkrátka jako by se nechumelilo, tedy létalo. Jenže nikam se neletí, dokonce se vůbec neletí, stroje se ani na chvíli neodlepí od země.

Zní to jako největší absurdita v dějinách letecké dopravy, má to ale jistý smysl. Letiště i aerolinky využily měsíce trvajících omezení, aby vylepšily zejména vnitřní prostory a související služby. A nyní je lidem chtějí ukázat, aby si udržely jejich přízeň pro chvíle, kdy se zase bude létat. Inu, doba koronavirová přináší různé bizarnosti, tato ale na lidi platí - pro první falešný let bylo ze 7 000 zájemců náhodně vybráno 60 šťastlivců, či jak je nazvat. Zájem byl jistě nemalý i proto, že tento „let” byl na rozdíl od jiných zadarmo, přitom s veškerým občerstvením a dalšími službami.

Vypadá to jako běžné obrázky z letiště a letadla, ale není tomu tak. Jde o záběry z Tchaj-wanu, kde si na létání jen hrají - ve skutečnosti šlo o falešný let do nikam, který lidé absolvovali během 15 minut stání na zemi. Foto: The Telegraph

Zdroj: The Telegraph

