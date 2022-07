Lewis Hamilton není jen sedminásobný mistr světa, je to i sedmilhář, novými fotkami usvědčil sám sebe před 2 hodinami | Petr Miler

Lewis Hamilton je nepochybně obdivuhodný závodní pilot, nad jeho lidským chováním ale zůstává rozum stát. I pokud bychom vzali jeho aktivismus jako dobře míněnou snahu, nemůže se přece kázat vodu a sám pít víno.

Jedním z lidí, kteří od rána do večera pějí ódy na elektrická auta a jejich „udržitelnost”, je Lewis Hamilton. Sedminásobný šampion Formule 1 navíc nechce zůstat jen u slov, proto už dříve údajně prodal svůj soukromý tryskáč a měl se stát veganem. Mimo to předloni oznámil, že svou garáž se sportovními auty nadobro zamyká a prý s nimi nebude dále jezdit. Nadále měl Hamilton používat už jen svůj Mercedes-Benz EQC, elektrický Smart či jakékoli auto se stejným pohonem.

Jak jste si patrně všimli, vše výše zmíněné jsme uvedli podmiňovacím způsobem. Netroufneme si totiž tvrdit, zda je skutečně veganem nebo skutečně přímo či nepřímo nepoužívá soukromý tryskáč, neboť poslední zmíněné tvrzení je jednoznačně lež.

Letošní seriály Formule 1 bude za pár dnů pokračovat Velkou cenou Francie, před níž Lewis H. aktualizoval svůj vlastní profil na Instagramu přiloženými fotkami, na kterých sedí za volantem Shelby Cobra 427. A rozplývá se nad tím, že nový týden znamená usednutí do nového auta a maluje jistou analogii právě s nadcházející GP Francie. Obecně nic proti tomu, Shelby Cobra je legenda, Hamilton vlastní hned dva originální exempláře a k sedminásobnému šampiónovi F1 takový vůz sedí jako kraťasy k létu. Jenže to by Lewis H. nesměl říkat to, co říkává.

Proti britskému řidičskému esu se tak okamžitě zvedla vlna kritiky, která mu připomíná jeho někdejší slova. Ta najednou nic neznamenají a Hamilton se jim neprotiví poprvé. Od chvíle, kdy je pronesl, byl za volantem některého z benzinových sporťáků nafocen vícekrát. Tentokrát se dokonce nafotil sám a řízením Cobry se chlubí.

Aby nedošlo k mýlce, my mu ježdění s takovým autem nezazlíváme, nezávidíme a nemáme problém jej pochopit. Také ale nikomu nevyprávíme, jak jsou podobná auta špatná. A že už s nimi nikdy nebudeme jezdit. Jde bohužel o typickou ukázku upřímnosti podobného aktivismu - ten je nezřídka dílem těch, kteří k určitému chování burcují ostatní, sami ale svá vlastní slova nenásledují. Zdá se, že mínění Jeremyho Clarksona o Lewisi Hamiltonovi platí do puntíku.

Lewis Hamilton mluví o tom, kterak používá už jen svá elektrická auta, nyní se ale sám nafotil volantem Shelby Cobra 427, jak můžete vidět níže. Při vší úctě je to ubohé. Ilustrační foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

