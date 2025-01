Lewis Hamilton se poprvé ukázal v rudo-žlutých barvách Ferrari a „zlomil internet”, reakce ukazuje hlavní důvod jeho přestupu před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Docela banální fotky Hamiltona fakticky vstupujícího do služeb Ferrari se staly vůbec nejvíce „lajkovanými” snímky v dějinách Instagramu. Potvrzuje se tak hned zkraje řečené - sportovní podstata této spolupráce je pochybná, ta marketingová ani ne.

Už z naší loňské reakce na oznámení přestupu Lewise Hamiltona k Ferrari jste patrně pochopili, že z ní nejsme dvakrát nadšeni. Italská stáj rozbila velmi dobře fungující duo perspektivních mladších jezdců člověkem, který je sice legendou tohoto sportu, ale časy jeho největší slávy zjevně pominuly. Ze sportovního hlediska nedává jeho angažmá smysl, je to jako vzít si do týmu Jaromíra Jágra místa perspektivní hvězdy z řad o generace či dvě mladších hráčů.

Obecně nic proti tomu, Jágr nikdy nebude obyčejný a Hamilton též ne. A dokážeme si představit, že s patřičně dominantní technikou by pořád dokázal úspěšně bojovat o titul mistra, stejně jako by se Jágr neztratil v týmu schopných spoluhráčů. Ale přináší něco navíc oproti tak kompetentnímu jezdci, jako je Charles Leclerc? Bude tím, kdo ve vyrovnaném klání posune jazýček vah směrem k Maranellu? Pochybujeme o tom, po sportovní stránce může pomoci tým stáhnout spíš dolů. Po té marketingové je ovšem značkou, která dnes ve Formuli 1 nemá obdoby.

Také proto k týmu podle nás nastoupil, marketing zde dostal přednost před sportem. A také proto tento krok neadorujeme. Po marketingové stránce ale bude jistě fungovat dobře, jak ukazuje už první reakce na jeho příchod od Itálie a následné první jízdy s dva roky starými monoposty týmu. V podstatě docela banální věc doslova zlomila internet. Hlavní fotka z odkazovaného článku se na Instagramu, kde ji sdílelo jako Ferrari, tak sám Hamilton, stala tou nejvíc „lajkovanou” v historii služby. Má už přes 5,5 milionu pozitivních hodnocení, jak můžete sami vidět níže. A několik dalších ze zveřejněných není daleko za ní.

Dobře pro všechny, kteří to takto zamýšleli, trochu líto je nám ale na pozadí toho Charlese Leclerca. Dlouho hlavní hvězdě Ferrari se dnes prakticky nedostává pozornosti a ani tým se k němu nechová moc hezky, když jej po prvních jízdách nechal v tiskové zprávě komentovat primárně nikoli sebe, nikoli své pocity z prvního svezení, nikoli atmosféru týmu, nic podobného. Komentoval „první den v nové práci” Lewise Hamiltona, své pocity z toho, reakce fanoušků na to atp.

Přijde nám to okaté a trochu nízké, ale jak vidno, na publikum to funguje. Na nás moc ne a upřímně řečeno budeme rádi, když Leclerc vrátí všemu tuto „nespravedlnost” lepšími sportovními výkony. Formule 1 byla vždy o penězích, pro nás to ale byl pořád hlavně sport. Tady dostává tohle vnímání od Ferrari na zadek, podívejte se na další momenty z Hamiltonových začátků u týmu na fotkách níže.

Kolem Hamiltonova příchodu do Ferrari je velké haló. Tak toho hned zapojené entity využily k propagaci hodinek Richard Mille... Foto: Ferrari

Zdroje: Ferrari, Instagram

Petr Miler

