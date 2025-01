Majitel obětoval Teslu, aby zachránil vzácné Porsche před ohněm. Sám si pomohl, ostatním zkomplikoval život kvůli baterce včera | Petr Miler

A jakkoli obětovat jakékoli auto musí být těžké, divit se není čemu, Tesla je nahraditelná mnohem snáz. Problém je jen v tom, že když necháte ohni na pospas baterky plné lithia, způsobí to spoustu jiných problémů.

Asi nemusíme připomínat, s čím se v Los Angeles a jeho okolí museli potýkat v uplynulých dnech. Oblast o rozloze víc jak 16 tisíc hektarů zasáhly jedny z nejničivějších požárů v historii Kalifornie, které si vyžádaly desítky lidských životů a nezměrné majetkové škody. Mezi ty se řadí i spousta automobilů, které se vzhledem k rychlosti šíření požáru a jeho intenzitě zkrátka leckdy nepodařilo včas dostat do bezpečí. To ale neznamená, že se o to majitelé nesnažili, naopak. A někdy v tom zašli hodně daleko.

Jeden z takových případů dokumentuje video níže, na kterém vidíme muže, podle dostupných informací majitele přilehlé nemovitosti resp. někoho z jeho rodiny, jak je do už požárem zasažené oblasti zavezen někým v pick-upu Fordu. Mohou zbývat klidně jen minuty do chvíle, než místo začne lehat popelem, kouř a vítr všude okolo svědčí o tom, že oheň je nablízku. Muž z videa nejprve sedne do na místě nabíjené Tesly, což vede k domněnce, že chce odvézt, nakonec ale auto jen přeparkuje a místo něj vyjede z garáže se vzácným Porsche 911 S/T, tedy pouze v 1 963 kusech vyrobenou specialitu s 525koňovým motorem 4,0 H6 bez turba z modelu GT3 RS, který je doplněný manuální převodovkou a decentní karoserií bez nápadných aerodynamických doplňků.

Výjimečná 911 prodávaná dnes za víc než 10 milionů korun je tím zachráněna, Tesla ale zůstane na místě živlu na pospas. Obecně je to pochopitelné, občas si prostě musíte vybrat a pojišťovna majitele bude jistě ráda, že volil takto. Ovšem věc má nepříjemné sekundární dopady - jak informuje The Express a kolegové z Auto News, ostatní za tuto volbu rádi nebudou.

Množství Li-ion baterií zdaleka nejen z této Tesly, ale i spousty dalších elektrických aut, totiž značně pomohlo intenzitě letošních požárů a zkomplikovalo jejich hašení. Navíc nejde jen o to - v troskách domů se dál nachází nespočet baterek, které mohou buď poprvé nebo znovu vzplanout a budou měsíce zesložiťovat řešení následků letošní živelné katastrofy. Guvernér státu hovoří o 6 až 9 měsících... Vítejte v Kalifornii roku 2025.

Zdroje: [https://www.reddit.com/r/Porsche/ r/Porsche@Reddit], The Express, Auto News

