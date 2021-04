Majitel vrcholného BMW tak dlouho parkoval bez zaplacení, až mu zabavili auto před 6 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Moskevský státní inspektorát bezpečnosti silničního provozu

Že lidé zkouší na placených parkovištích stát bez placení, není nic nového, obvykle jde ale o ty, pro které i to znamená dost peněz. To stěží může říci ruský majitel BMW řady 7, přesto neplatil, teď může litovat.

Moskevský státní inspektorát bezpečnosti silničního provozu alias GIBDD informuje, že tamní metropolitní policie nařídila odtáhnout a zadržet tmavé BMW řady 7 stojící v jedné z ulic hlavního města Ruska. Stále aktuální generace luxusního sedanu byla v okamžiku přesunuta na policejní parkoviště ze zdánlivě banálního důvodů - majitel použil placené parkoviště bez úhrady patřičného poplatku. Jenže to dělal už hodně dlouho.

Roky pravidelného stání bez zaplacení postupně navýšilo počet neuhrazených parkování až na 1 457 a dlužnou částku vyšroubovalo až na více než 2 miliony rublů, tedy asi 574 tisíc Kč. Ruská pravidla v tomto nemají velké slitování - limuzína patří 31letému muži, která má nyní 60 dnů na to, aby uhradil veškeré dlužné parkovné a zabavený vůz ji bude vydán zpět. Pokud tak neučiní ve stanoveném termínu, automaticky naběhne penále a zdvojnásobí nedoplatek na více jak 4 miliony rublů, tedy asi 1,15 milionu Kč.

I tehdy je možné vůz vyplatit a vzít si jej zpět, pakliže to ale majitel neučiní během dalších 60 dnů, je možné auto zpeněžit v dražbě a výnos použít k úhradě závazku. To by v případě jen pár let starého BMW 7 k vyřešení celé věci patrně postačilo. Předpokládáme, že majitel vůz vyplatí při první možné příležitosti, přestože oněch 574 tisíc korun asi nebude nic ani pro něj.

Ruský systém se s ignoranty na každý pád příliš nemaže a situace může zajít i dál. Neplatiči mohou přijít o všechno včetně svobody cestování do zahraničí. Neplatit roky parkovné v Moskvě jistě není nepozornost, ale promyšlená taktika, která v případě majitele BMW řady 7 hraničí s oportunismem. Velké ohledy tedy nejsou na místě, tak ani nepřišly.

Stání bez placení je u konce, BMW 7 čeká na svůj další osud na policejním parkovišti. Foto: Moskevský státní inspektorát bezpečnosti silničního provozu

Zdroj: Moskevský státní inspektorát bezpečnosti silničního provozu

Mirek Mazal