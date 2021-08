Majitel vzácného Porsche za stovky milionů při jeho složitém startu zapomněl vyřadit na neutrál před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Samozřejmě, můžete zmáčknout spojku s jakoukoli zařazenou rychlostí, pustit ji ale musíte po vyřazení na neutrál. To se tu nestalo a málem to dopadlo tragicky.

Minulý měsíc jsme shodou okolností psali o úskalích studeného startu Porsche 917, jednoho z nejslavnějších závodních aut dějin, která se dnes v aukcích prodávají za sumy okolo 360 milionů Kč. Jde tedy o extrémně drahé zboží, to ale neznamená, že by zacházení s ním bylo jakkoli jednoduché. Právě naopak - způsob uvádění tohoto vozu do chodu dělá i z někdejších studených startů Škod 120 a spol. jednoduchou operaci, bez návodu to skoro není možné.

Na letošní přehlídce elegance v Pebble Beach se Porsche 917 sešlo hned 13 exemplářů, což je samo o sobě fascinující, neboť vedle sebe stála auta za skoro 5 miliard korun. Jen vystavoval je tam ale majitelé nehodlali, přinejmenším jeden z nich chtěl svůj stroj ukázat také v akci. A vypadá to, že si se svými pomocníky byl dobře vědom toho, jak jej správně nastartovat, v záplavě všech složitostí ale zapomněl na triviálnost.

Auto z nějakého důvodu startoval zvenčí, tedy aniž by v něm seděl. Nevíme, co jej k tomu vedlo, ale občas to sami také děláme - třeba při letních parnech je příjemnější auto nahodit zvenčí a nechat jej před usednutím trochu vychladit. S automatem je to jednoduché, s manuálem složitější, ale problém to není - i pokud vůz vyžaduje zmáčknutí spojky, stačí do auta šlápnout jednou nohou či pedál obstarat rukou a motor ožije. V takovém případě ale musíte zkontrolovat, že nemáte zařazenou rychlost, jinak se auto rozjede, ať už po puštění spojky nebo činností startéru.

Za normálních okolností je to to hlavní, nač myslíte, celkem ale chápeme, že při sadě operací nutných k nahození 917 to člověku vypadne z hlavy. To se tu přihodilo majiteli a auto začalo neovládané mířit směrem k lidem stojící k lidem okolo. Buď se mu ale rychle podařilo motor zhasnout, nebo se spíše sám neudržel v chodu. Tak či onak vše dobře dopadlo a další start proběhl zevnitř bez komplikací. Každopádně jde o dobré připomenutí toho, že na vyřazení je při podobných startech třeba myslet pokaždé. A u 917 schopné vyvinout rychlost přes 360 km/h obzvlášť...

Startování Porsche 917 je kumšt, však do kolika aut musíte před nahozením motoru stříkat brzdovou kapalinu... Při všech krocích se ale snadno stane, že zapomenete na úplně triviální krok. Ilustrační foto: Porsche

Zdroj: Road and Track

Petr Miler