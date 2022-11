Majiteli se údajně kvůli softwarové chybě splašila Tesla, při šílené jízdě městem zabila dva lidi před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Ze záběrů celého incidentu mrazí, vypadají jako z počítačové hry, je to ale bohužel krutá realita. Čínská média tuto nešťastnou událost přisuzují softwarové chybě Tesly, považujeme to ale za krajně nepravděpodobné.

K velmi podivnému incidentu došlo před pár dny v Číně, kde se doslova utrhla ze řetězu Tesla Model Y patřící některému z tamních zákazníků značka. O podobných událostech už jsme slyšeli, protože je ale Čína prošpikována kamerami i v místech, kde zjevně většina lidí ani nemá auto a ze silnic se práší jak při jízdě Atacamou, můžeme následky vidět na vlastní oči na videu níže.

To začíná tím, že Model Y zastaví u kraje cesty. Poté se dost chaoticky rozjede, prapodivně se vyhne motorkáři jedoucímu u kraje cesty a vydá se na zběsilou jízdu přilehlým městem. Zapomeňte na Rychle a zběsile, zapomeňte na Need for Speed, toto je ještě jiná liga absurdní, zcela nepřiměřené rychlosti. Záběry z videa vypadají jako zrychlené, ale bohužel nejsou, čas běžící na záznamech koresponduje s realitou.

Auto takto šíleně jede nějakou chvíli městem a jako zázrakem se vyhýbá většině problémů, až štěstí opustí jeho posádku i řidiče a srazí či strhne několik dalších účastníků provozu. A nakonec řidič zcela ztratí na vozem kontrolu a sám havaruje. Na videu není vidět nic zřetelně drastického, přesto slabší povahy varujeme před jeho sledováním, pro některé to nemusí být snadno stravitelná podívaná - při této šílené jízdě zemřeli dva lidé.

Co přesně se stalo, nevíme. Čínská média ve velkém informují o softwarovém selhání vozu, které při dnešní moci algoritmů nad veškerým ovládáním vozu nelze vyloučit. A kdyby se někomu třeba na dálku podařilo převzít kontrolu nad autem a rozhodl se s ním spáchat něco hodně špatného, může to vypadat třeba takto. Na druhou stranu ale s většinou kolegů v redakci máme dlouhodobě blízko k programování a pokud by nešlo o cizí zlý úmysl, nedokážeme si představit, jak hloupě by musel být software vozu postaven, aby za jakýchkoli okolností zcela ignoroval snahy řidiče brzdit, i kdyby náhodou vůz sám „chtěl” takto rychle jet. To by měla být vždy poslední pojistka stojící nad vším a divili bychom se, kdyby Tesla software vozu koncipovala jinak.

Sama automobilka říká, že dle jejích vlastních šetření řidič sešlápl plyn a nikdy se ani nepokusil brzdit. Je to v tomto případě zaujatá strana, takže nelze čekat, že by se k případnému selhání přiznala, toto ale každopádně uvádí. Počkejme si na výsledky nezávislého šetření, pro tuto chvíli nepochybně platí jen to, že šlo o velmi smutný, svou povahou extrémní a bohužel i tragický incident.

Tesla Model Y se vymkla kontrole jednoho z čínských majitelů. Zda šlo o jeho chybu, nebo skutečně došlo k nějakému softwarovému selhání, jak se nyní převážně říká, ukáže až čas. Foto: Tesla

In #China, #Tesla lost control. As a result, two people died and several others were injured.



It is reported that the accident occurred due to a software failure. pic.twitter.com/kT7mP77U3B — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2022

Zdroj: Nexta TV@Twitter

Petr Miler

