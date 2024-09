Mercedes si v zoufalosti najal slavného herce, aby propagoval elektrické auto, sám si ale koupil jeho spalovací verzi před 5 hodinami | Petr Prokopec

Sázka Mercedesu na elektrická auta totálně nevyšla a jediný „úspěch”, který si dosud připsal, byla čelní příčka mezi téměř neprodejnými skladovými auty v USA. Pokus to změnit s pomocí Bradleyho Coopera tedy dává jistý smysl, ani on sám si ale elektrický Mercedes nekoupil.

V roce 2020 přišli Italové s tehdy jen elektrickým nástupcem moderního Fiatu 500. Tomu jsme nevěštili zrovna úžasnou budoucnost, hlavně s ohledem na cenu. Ta sice postupně klesala, načež třeba nyní vůz startuje na 689 900 Kč, jenže co za to dostáváte? Malý hatchback, který rozhodně nebude překonávat půlku Evropy s celou rodinou na palubě na jeden zátah. Už jen proto, že v základu má baterie o kapacitě 23,8 kWh. To je ekvivalent šesti litrů motorové nafty, se kterou i ty nejúspornější diesely ujedou jen něco přes 100 km, s ponecháním jisté rezervy v nádrži ani to ne.

Fiat si už tehdy musel být vědom toho, že zkouší klientelu utáhnout na vařené nudli. Italové proto angažovali Leonarda DiCapria, aby jim s propagací pomohl. Přičemž na první pohled se takové spojení zdálo přímo dokonalé, neboť hollywoodský herec je znám svými ekologickými aktivitami. Stejně tak si ovšem užívá života plnými doušky, načež jej na rozdíl od takového Keanu Reevese nepotkáte v městské hromadné dopravě. Místo toho preferuje soukromé tryskáče a luxusní jachty.

Na elektrický hatchback se pak sice jeho poněkud pokrytecký přístup nepřenesl, ovšem ani DiCaprio zkrátka nedokázal zázraky a Italové nedávno museli uznat, co jsme říkali již při premiéře - tedy že s tímto produktem davy zkrátka neosloví. Nyní jsme zvědavi, jak se v podobné řece „porochní” Mercedes-Benz s elektrickou třídou G. Její použitelnost je o poznání větší než u Fiatu, ovšem stejně tak lze smýšlet o ceně startující na 3 626 370 Kč. A dosavadní elektrické Mercedesy jsou dosud takový propadák, že automobilka raději už odpískala ambiciózní plány s nimi spojené.

Němci se tak v zoufalosti podobně jako dříve Italové obrátili s pomocí na Hollywood a nyní nechávají variantu „G 580 s technologií EQ”, což je poněkud zavádějící jméno pro ryze elektrické provedení Géčka, propagovat Bradleyho Coopera. Tedy hvězdou trilogie Pařba ve Vegas, která má blízko jak k bateriovému pohonu, tak k Mercedesu. Jenže ne současně - mezi jeho auta patří Mercedes G, ale ne elektrický, jde o osmiválcové provedení od AMG, které stejně jako jeho Porsche 911 naznačuje, že u Coopera jsou oktany vždy o trochu více než volty. Byť do jeho arzenálu patří také Tesla Model S.

Pomůže nicméně hercovo angažmá k úspěchu? Toť otázka, na kterou se odpověď nehledá snadno. Cooper je o dost menší hvězda než DiCaprio, kterého nejen díky Titaniku zná prakticky celý svět. Na druhou stranu, Fiat 500 byl vozem určeným spíše pro masy, zatímco třída G nemusí bodovat u statisíců lidí ročně. Kromě toho se dočkala tzv. tankové otočky, pročež vlastně jako auto pro pozéry nakonec může bodovat. Zda to značce postačí ke štěstí, se teprve uvidí, my bychom si na to nesázeli - po odeznění první vlny zájmu ze strany těch, kteří by z „náboženských důvodů” koupili s elektrickým pohonem prakticky cokoli, nevidíme mnoho těch, kteří by měli mít důvod pořizovat si zrovna třídu G na baterky.

Elektrická třída G u nás startuje na cifře 3,6 milionu korun. Zda se pro ni rozhodnete kvůli angažmá Bradleyho Coopera při její propagaci, necháme na vás. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

