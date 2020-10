Mistr světa Formule 1 si koupil část automobilky, pro kterou bude jezdit včera | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Existují různé způsoby, jak si pojistit přízeň firmy, pro kterou pracujete, asi jen málokterý se ale může vyrovnat tomu, když se stanete jejím spolumajitelem. Přesně touto cestou se vydal Sebastien Vettel.

Patrně už víte, že čtyřnásobný mistr světa Formule 1 a dlouholetý jezdec Ferrari Sebastien Vettel bude od příštího roku jezdit pro Aston Martin. Britská automobilka sice neprožívá nejlepší období své existence, díky faktickému převzetí miliardářem stojícím za úspěchem řady oděvních značek ale věří ve světlou budoucnost jako snad nikdy dříve. Ostatně i proto s sebou nový hlavní akcionář přitáhl také formulový tým Racing Point, který rovněž vlastní a příští rok z něj udělá Aston Martin. I s esem Vettelova kalibru za volantem.

Jak se nyní ukazuje, Vettel do kokpitu nenastoupí jako pouhý jezdec, do automobilky současně investoval. Může vám přijít zvláštní, že by se tím mohl dobrat jakkoli výjimečné pozice, je ale třeba si uvědomit, že utrápený Aston má nyní tržní kapitalizaci méně než 1 miliardu liber (přesněji v přepočtu asi 28 miliard Kč), zatímco Vettelovo jmění se po všech jeho úspěších, neúspěších a marketingových spolupracích odhaduje na více než 3,2 miliardy Kč. Jinými slovy, mohl by si klidně koupit 10 procent celé firmy a ještě by mu zbylo dost na živobytí, což by z něj udělalo druhého největšího akcionáře.

Nepředpokládáme, že by Vettelova investice do Astonu byla tak velká, ostatně sám v rozhovoru pro Motosport.com zveřejnil pouze tolik, že je akcionářem firmy, další detaily ale odmítl uvést. Povinně zveřejňované informace firmy o výraznějších pohybech ve struktuře akcionářů pak Vettelovo jméno v tuto chvíli nezmiňují. Sám Aston Martin pilotovu investici nekomentoval.

Dodejme, že německý jezdec se přidal k řadě velkých jmen, které letos rozšířily řady lidí pracujících či investujících do Astonu Martin. Novým šéfem firmy je po odchodu Andyho Palmera Tobias Moers, který dosud vedl AMG, mezi akcionáře společnosti se zařadil Toto Wolff, šéf formulové stáje Mercedesu, který vlastní 1 % firmy a přišel i nový motorový guru, opět z Německa. Snad to Britům pomůže opět prorazit, potřebovali by to jako sůl.

Sebastien Vettel se stal nejen novým pilotem, ale i spolumajitelem Astonu Martin. Jak velký je jeho podíl ve firmě, odmítl říci, se svým majetkem si ale může dovolit ovládnout jeho podstatnou část. Foto: Ferrari

Zdroj: Motorsport.com

Petr Miler