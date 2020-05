Mladík si půjčil otcův Mercedes a jel se projet na dálnici, naměřili mu 308 km/h včera | Petr Prokopec

Je třeba říci, že rozjet se s tímto autem na 308 km/h nemohlo být snadné, devatenáctiletý řidič to ale dokázal. To je ovšem asi to jediné, co lze na jeho chování obdivovat.

V současných dnech se již doprava začíná vracet zpět na svou předkoronavirovou úroveň. Tedy alespoň v Česku, stejně jako v řadě dalších zemí, kde již došlo na rozvolnění restrikcí. Ovšem řada lidí stále doufá, že policie bude mít na práci něco lepšího než postávání za bukem s radarem v ruce, takto ale policie nejednala a nejedná.

Na vlastní kůži se o tom přesvědčil 19letý mladík z Kanady, kterého policie nachytala v provincii Ontario ve voze jeho otce. Na tom by na první pohled nebylo nic špatného, kdyby dotyčný nejel na silnici s limitem 100 km/h trojnásobnou rychlostí. Konkrétně pak zapůjčený Mercedes-Benz C 63 AMG rozjel až na 308 km/h, což je dost možná kanadský rekord. Minimálně na základě reakcí policie, která se s něčím podobným ještě nesetkala.

Právě jistá konzervativnost země a s tím spojená legislativa je ovšem pro mladíka i pozitivem. Jakkoliv mu totiž vůz na místě byl zabaven, stejně jako řidičský průkaz, samotný Mercedes se velmi brzy za svým majitelem vrátí bez jakýchkoliv obstrukcí. Devatenáctiletému motoristovi pak v nejhorším možném případě hrozí půlroční vězení, daleko více se však mluví o pokutě ve výši 10 000 CAD (cca 182 tisíc Kč).

Běžného člověka by přitom daná suma mohla zruinovat, s ohledem na zmíněný Mercedes se nicméně dá předpokládat, že mladíkova rodina nepatří mezi nejchudší. A to i za předpokladu, že by došlo pouze na koupi základního provedení s 457 koňmi. Spíše se však dá očekávat, že pod kapotou bude pracovat o trochu vyšší stádo, jenž s paketem Performance Plus narůstá na 487 hlav. V obou případech je ale dosažení tak vysoké rychlosti svým způsobem obdivuhodné, přes 300 km/h sedany s výkonem pod 500 koní nejezdí dvakrát ochotně.

Kanadský mladík se za volantem otcova Mercedesu C63 AMG s rychlostními limity příliš nezabýval a dosáhl vskutku vysoké rychlosti

Zdroj: OPP Highway Safety Division@Twitter

Petr Prokopec