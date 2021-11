Možná poslední Alfa Romeo s pořádným benzinem ukázala své zrychlení z 0 na 250 km/h před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alfa Romeo

Italská klasika chce být za pár let jen elektrická, což může také znamenat, že brzy nebude žádná. Než se stane jedno nebo druhé, budeme si ji pamatovat pro stroje jako Giulia GTAm, právě ta se ukázala v akci.

Alfa Romeo po pár letech nadějí stojí opět na rozcestí. Plán dnes už zemřelého Sergia Marchionneho vrátit italskou klasiku na automobilovou mapu světa s pomocí od nuly vyvinutých zadokolek jako Giulia a Stelvio, které měly mít na to postavit se zejména německým konkurentům, už definitivně padl. Italové počítají s tím, že na jejich platformách už nic dalšího nepostaví a místo toho vsadí na elektřinu.

Pokud neuspěli s relativně povedenými modely stojícími na pro ně na míru vyvinutých základech, pak s čímkoli postaveným na společných elektrických platformách koncernu Stellantis se to teprve nestane, ale to berte jen jako náš názor. Než Alfa spáchá tento zřejmě poslední pokus vystřelit do výšin, budeme si ji pamatovat hlavně pro vrcholy její benzinové evoluce, jako je auto na fotkách a videu níže.

Jde o vrcholné provedení modelu Giulia jménem GTAm, jehož 2,9litrový šestiválec dostal 30 koní navíc a nyní jich tak generuje 540. Krom toho prošla změnami i karoserie, podvozek či převodovka. Díky tomu všemu má auto zvládat stovku za 3,6 sekundy, což je docela kalup. Stála kvůli tomu přes 4,5 milionu, takže Alfa měla docela problém omezenou edici rozprodat, ale podařilo se.

Nyní se můžeme na jeden z vozů vyvedené v pro něj dost typické zelené v maximálním kalupu pod taktovkou kolegů z francouzského Motorsportu. Ti auto prostě vzali na letiště a ukázali jeho akceleraci a byť nejde o to, co by takové specialitě mělo jít nejlépe (excelovat by měla hlavně v zatáčkách), pořád se na to nekouká špatně - na dvoustovce je kolem 12 sekund a na 250 km/h okolo 20 s. Pokud to má být skutečně rozlučka s pořádnými benzinovými motory, pak je důstojná, ať už po ní přijde cokoli, však se na to podívejte sami.

Vrcholné a zřejmě svým způsobem rozlučkové verze Alfy Romeo Giulia s přídomky GTA a GTAm to zjevně umí pořádně rozbalit, jak můžete spatřit na videu níže. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Motorsport Magazine@Youtube

Petr Miler

