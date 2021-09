Možná poslední naděje Maserati na záchranu se ukázala v ostré akci, spásou být nemusí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Maserati

Je to atraktivní, výkonné i rychlé auto, stačí to ale po všech přešlapech z minulých let na to, aby vzkřísilo italského trojzubce? Máme o tom své pochybnosti, jakkoli bychom to MC20 přáli.

Maserati je značkou, která má naše sympatie. Stojí za tím ale hlavně její minulost, třeba modely jako 8C Competizione, 3200 GT či GranTurismo, které bychom do garáže zařadili bez jakýchkoliv okolků. Něco takového se ale bohužel nedá říci o současné produkci, což není pouze náš názor. Stačí se ostatně jen podívat na evropské prodeje, které jsou vysloveně tragické. Za první letošní půlrok totiž Maserati zvládlo prodat méně aut než za únor a březen roku 2017. A i tehdy byl odbyt mizerný.

Pokles zájmu je nečekaný i proto, že Italové mají v nabídce SUV Levante. To mělo prodeje pořádně nakopnout, realita je ale úplně opačná. Jeho vrcholem se stal již zmiňovaný rok 2017, poté již registrace razantně klesaly, a to v době, kdy lidé prakticky nic jiného než SUV ani nekupují. Jakkoliv pravdou zůstává, že bez tohoto modelu by to Italové mohli rovnou zabalit, neboť Quattroporte a Ghibli zajímají ještě méně lidí.

Pomoci značce odrazit se ode dna má poslední novinka, kterou definují velmi zajímavé parametry. O její pohon se totiž stará zcela nový třílitrový šestiválec Nettuno, který byl naladěn na 630 koní a 730 Nm točivého momentu. S ním kupé MC20 zvládne stovku za 2,9 sekundy a dosáhne nejvyšší rychlosti 325 km/h. S ohledem na hmotnost ještě přijatelnýych 1 500 kg pak lze počítat s působivou dynamikou i v zatáčkách, nikoliv jen v přímce.

Pohonná jednotka mimo to obstarává také příjemný zvukový doprovod, jak se ostatně můžete přesvědčit na novém videu, za kterým stojí německá tuningová firma Novitec. Dá se tedy předpokládat, že ta pro MC20 již chystá úpravy. Doufejme, že zaměřené budou také na design, kterým řadě lidí nepadl do oka.

„Z designového hlediska je tento vůz velmi klinický a chybí mu emoce,“ pronesl na jeho adresu Frank Stephenson, slavný automobilový designér a autor Maserati MC12, které je považováno za jeden z vrcholů italské automobilky. Jakkoliv tedy sice lze počítat s působivou aerodynamikou, na okouzlení publika to stačit nemusí. Budoucnost italské značky tak nadále zůstává otázkou, spojena má být totiž hlavně s elektrifikací. Ostatně elektrické ústrojí má dostat i MC20, a to už příští v příštím roce. A jakkoliv má spalovací verzi překonat dynamikou, emoce mu budou scházet ještě více. Pokud tedy MC20 neuspěje, může být s celým Maserati amen...

Maserati MC20 rozhodně nelze upřít mnohé klady jako třeba zvuk šestiválcového motoru či jízdní dynamiku. Z designu se však kolena podlomí jen málokomu, což je zrovna u supersportů trávících většinu času v garážích bohatých majitelů problém. Foto: Maserati

