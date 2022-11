Muž ukázal, jak dlouho trvá dobíjeni baterií elektrického off-roadu a na kolik vyjde. Je to facka do tváře elektroaut před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: General Motors

Představte si, že po více než dvou a půl hodinách čekání u stojanu čerpací stanice zaplatíte přes 3 300 Kč za úplně obyčejnou plnou nádrž nafty. A pak můžete ujet jen 375 km šnečím tempem. Zlý sen? Nikoli, to by byla realita používání Hummeru EV v českých poměrech.

Elektromobily jsou nám soustavně předkládány jako jediné čisté řešení mobility budoucnosti. Tomu však při pohledu na jejich parametry může věřit pouze člověk, jehož víru v zelenou ideologii nic nepřekoná. Připomíná to i elektrický Hummer - monstrum z produkce General Motors totiž váží neskutečné čtyři tuny, za čímž do značné míry stojí hmotnost obřích baterií, která činí neskutečných 1 325 kilogramů. Jsou tedy těžší než řada normálních aut, přičemž nepojmou více než 212,7 kWh použitelné energie, jsou tedy přibližným ekvivalentem úplně obyčejné 55litrové nádrže na naftu, která bude vážit pár desítek kilo plná a pár kilo prázdná.

Taková masa tedy logicky žádá velké množství energie jen na převážení baterek, přičemž onu energii je třeba vyrobit - ze vzduchu vzniká jen v hlavách pohlavárů EU. Kyle Conner stojící za kanálem Out of Spec Reviews se přitom na spotřebu Hummeru a jeho dobíjení zaměřil ve svém novém videu. Jak sám uvádí, jde o něco šíleného. V průměru totiž na jednu kilowatthodinu zvládl ujet pouze 1,1 míle (1,77 km), což znamená, že reálný dojezd čtyřtunového monstra činí 375 kilometrů při lechtání plynu. To opravdu není mnoho, ostatně v rámci trasy Praha-Brno by vám to nestačilo ani na jednu zpáteční cestu. Dobíjení je přitom jednou z Achillových pat vozu.

Když totiž Kyle s prázdnými akumulátory zastavil u dobíjecího stojanu, musel se obrnit opravdu nemalou trpělivostí. Stoprocentní kapacity se totiž dočkal až po 152 minutách neboli po více než dvou a půl hodinách. A to musel použít už hodně výkonnou, nikoli běžně dostupnou dobíječku. Uvážíme-li, že za takovou dobu získal jen oněch 55 litrů nafty, ukazuje to samo o sobě nevýhody elektromobilů v plné nahotě. Na dotankování sebevětší palivové nádrže osobního auta totiž vždy budete čekat maximálně jednotky minut.

S velikostí baterií je nicméně spojeno ještě jedno negativum. Elektřina totiž nepochází ze vzduchu, jak mnozí zastánci alternativního pohonu smýšlí, logicky je tak třeba za její dočerpání zaplatit. Kyle při dobíjení akumulátorů doplnil 224 kWh, což připomíná ztráty při dobíjení. Mnohem podstatnější ovšem je, že za ně zaplatil 96,89 dolaru (cca 2 270 Kč), a to bez veškerých dodatečných poplatků a daní. A to jsou USA, v Česku třeba u ČEZu byste zaplatili 3 333 Kč, pořád za ekvivalent 55 litrů nafty. To se vyplatí...

Elektromobilitu tedy opravdu nelze považovat ani za uživatelsky přijatelnou, ani za ekologickou, ani za ekonomicky výhodnou záležitost. Nepředpokládáme ovšem, že by o něčem takovém zastánci bateriového pohonu byť jen zauvažovali. Spíše se zdá, že minimálně u elektrického Hummeru dochází na návrat starých časů, kdy se lidé chlubili tím, jak moc žíznivé jejich auto je. Jen v tomto případě jde o kilowatthodiny, ne o litry paliva.

Jen baterie elektrického Hummeru váží více než mnohý osobní automobil. Při jejich kapacitě pak není překvapivá dlouhá doba dobíjení či účet za elektřinu. Foto: General Motors

Zdroj: Out of Spec Reviews@YouTube

Petr Prokopec

