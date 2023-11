Na dálnici havaroval kamion plný zábavní pyrotechniky, ostatní řidiči museli hodinu sledovat neplánovanou světelnou show před 8 hodinami | Petr Miler

Kdo s sebou měl popcorn a colu, ten byl jednoznačně ve výhodě, neboť podívaná to byla velmi výživná a velmi dlouhá. Zasahující složky neměly jinou možnost, než nechat všechny „rachejtle” prostě vystřílet.

V dopravní zácpě nestojí nikdo rád, pokud už se to ale musí stát, tohle vypadá jako způsob, jak si ji alespoň užít. Řidičům jedoucím po a Transkanadské dálnici východně od Vancouveru se totiž po srážce kamionu s pick-upem naskytla podívaná, kterou na silnici určitě ještě nezažili. A i kdyby se jim nelíbila, stejně neměli možnost než ji hodinu strpět.

Po nehodě se totiž vzňal přívěs kamionu, který byl plný zábavní pyrotechniky. A co čert nechtěl, náklad vzplál též a nad dálnicí se záhy rozhostila světelná show, která trvala dlouhou hodinu. Právě po tuto dobu nebylo možné v jízdě pokračovat, neboť záchranáři se z obav z větší exploze rozhodli blíže místu nikoho nepustit a celou dálnici dočasně zablokovat.

I když všechno vzniklo spontánně, ze záběrů je patrné, že pečlivě připravené představení by neprobíhalo o mnoho působivěji, čemuž jistě pomohl i fakt, že se vše odehrálo po desáté hodině večerní. Někteří řidiči tak zdržení brali s humorem: „Byl to nejlepší ohňostroj, jaký kdy uvidím,” řekl jeden z nich pro televizní stanici CTV News.

Pro řidiče pick-upu, který podle všeho naboural do stojícího kamionu, ale událost moc zábavná nebyla. Byl převezen do nemocnice se zraněními, která se ukázala být neslučitelnými se životem. Řekli bychom, že svět takto opustil opravdu ve velkém stylu, s ohledem na okolnosti je to ale možná až příliš černý humor. Buď jak buď, podívejte se sami níže, co se u Vancouveru seběhlo.

