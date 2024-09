Na elektrický kamion Tesly, který přes 10 hodin hořel u dálnice, hasiči vypotřebovali 190 tisíc litrů vody, stonásobky obvyklého množství včera | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Další detaily o celém požáru zveřejněné hasiči jen podtrhují, jak extrémně náročně je se s těmito neštěstími potýkat. Dokáže si někdo představit, že by takových, navíc v průměru násobně starších aut jezdily na každém z kontinentů stamiliony?

Požáry elektrických osobních aut se už staly něčím vcelku běžným, třebaže rozhodně ne bagatelním, požáry elektrických kamionů jsou ale novinka. Už v minulosti jsme pár menších incidentů zažili, až minulý měsíc ovšem vzplál u dálnice elektrický tahač Tesly a byla z toho opravdu velká polízanice. Auto hořelo přes 10 hodin, zavřelo oblast o průměru 1,6 kilometru i s přilehlou dálnicí prakticky na celý den.

To je dosti znepokojivé, nyní se ale díky NTSB (National Transportation Safety Board, řekněme Národní úřad pro bezpečnost dopravy) a vyjádření Nolana Hala, šéfa kalifornských hasičů, který odpovídal na otázky KCRA, dozvídáme další detaily. A nejsou ani trochu uklidňující.

Dle zveřejněných dat museli kalifornští použít k uhašení požáru jediného nákladního auta neskutečných víc jak 50 000 galonů, tedy asi 190 tisíc litrů vody. Podle hasičů je asi 100 až 200krát víc, než je běžně třeba na uhašení požáru spalovacího auta. Pro srovnání je to také asi takové množství vody, které by v průměrné české domácnosti o třech členech vydrželo na úplně všechno - mytí, pití, vaření, splachování... No nebudeme to rozvádět, asi na 18 měsíců. Rok a půl. To je skutečně ohromné množství a nedokážeme si ani představit, jak by hasiči z jednoho města souběžně řešili několik takových požárů naráz.

Známé jsou také okolnosti nehody. Podle AP je za nehodu odpovědný zaměstnanec Tesly, který se soupravou přejížděl z Livermoru v Kalifornii do továrny firmy ve Sparks v Nevadě. Bez cizího zavinění měl sjet z dálnice I-80 asi 100 kilometrů od Sacramenta, narazit do stromu, na svahu se převrátit, opřít se o další stromy a tam vzplanout. Řidič měl štěstí, že z místa odešel bez zranění, protože jinak by jej ohromná lithium-iontová baterie hořící při teplotách přes 500°C sežehla jako stromy okolo. Tak aspoň nějaké dobré zprávy.

„Nemůže zapalovat ten, kdo nehoří!” Jeden z klasických citátů si u Tesly vysvětlili po svém a z jejího Semi... Foto: Tesla



...opravdu mnoho nezbylo. Hasiči se ovšem s požárem vozu museli potýkat velmi komplikovaně. Foto: NTSB, CC0 Public Domain

Zdroje: NTSB, AP, KCRA

Petr Miler

