Na míru upravené Ferrari F40 Landa Norrise je též nabourané, nehodu jako přes kopírák natočil řidič jedoucí za ním před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Je výjimečné spatřit F40 v provozu v jakékoli situaci, vidět ji nabourat je zcela mimořádné. Přesto se nám to „poštěstilo” hned dvakrát za jediný týden, přičemž i další nabouraný exemplář patří mezi ty slavné.

Lando Norris roky platil za jeden z největších talentů mezi piloty závodními piloty, až loni se ale dočkal techniky, se kterou mohl a snad i měl získat titul mistra světa Formule 1. Bohužel pro něj se tak stalo v momentě, kdy seriál stále neopustil jistý Max Verstappen, mimochodem jeho velmi dobrý kamarád, o kterém sám Norris prohlásil „že je vždycky tady, aby vám zkomplikoval život”. A Verstappen to dělal dost často na to, aby si i s nepochybně horším autem udržel Norrise dost daleko od těla.

Stále mladý britský pilot ale neztrácí naději a díky penězům, které si jistě i díky dílčím loňském úspěchům vydělal, dává najevo i své pokračující nadšení pro auta. Dnes v Monaku žijící muž dává v knížectví dohromady vskutku působivou sbírku řidičských aut, která si navíc nechává upravovat tak, aby se příliš nevzdalovala originálu, ale dalo se s nimi normálně jezdit v dnešních reáliích. Viděli jsme jej uzmout mj. takto vyladěné Lamborghini Miura, které by si nyní klidně mohlo říkat Landorghini, nebo Porsche Carrera GT, obě s lehkými modifikacemi. A koncem roku byl také několikrát vidět s podobně upraveným Ferrari F40.

Nyní jej můžeme vidět také v ostré akci, což zní dobře, ale jen do chvíle, než zjistíme, že ona akce moc dobře nedopadla. Vůz se totiž připletl k nehodě, která je skoro přes kopírák podobná té, jež minulý týden stihla jiný unikátní exemplář stejného modelu. A to už zní skoro jako prokletí, neboť kolikrát jste v posledních letech vůbec viděli F40 v jakékoli ostré akci, natož pak při nehodách, z nichž jedna vůz téměř zlikvidovala, a druhá značně pošramotila?

F40 na videu níže, která je zaručeně tou Norrisovou (registrační značka, specifická kola...), se na jedné z notoricky známých silnic vedoucích ven z knížectví, dostala krátce za zatáčkou do smyku, který pilot už nevyrovnal. Nebyl to Norris, i to je z videa patrné, spekuluje se o příteli, který měl mít auto půjčené. Ale třeba to byl znovu mechanik... Ať už ale šlo o kohokoli, také on zapomněl na patřičný respekt tomuto dobovému monstru, na výjezdu ze zatáčky nesladil práci nohou a rukou a po úvodním smýknutí šel v panice na brzdy, což auto poslalo do nekontrolovatelné rotace končící nárazem do svodidla.

Není to taková rána jako o týden dřív, možná ani technika moc neutrpěla, vůz alespoň na druhou stranu silnice přejel po svých. I tak tušíme, že Lando N. „autorovi” nepoděkuje. Snad bude dost velkorysý, aby to vzal jako nepříjemnost, která se prostě může stát. Podívejte se na to sami.

Druhá nabouraná F40 za týden, navíc skoro stejným způsobem, navíc v obou případech slavné, široce známé auto? To zní už skoro jako prokletí, podívejte se na druhou z nehod na záběrech níže. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: autosport@Instagram

Petr Miler

