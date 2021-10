Nadšenec postavil motor s průhledným válcem a ukázal, co se děje uvnitř za chodu před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Adam Šrámek, Autoforum.cz

Motory s průhlednou hlavou už jsme tu měli, teprve průhledný válec vám ale naservíruje pohled na dění uvnitř motoru doslova pod nos. Zejména zpomalené záběry vysokorychlostní kamery jsou fascinující.

Nabídnout pohled do běžícího spalovacího motoru není úplně nová myšlenka a výsledky takových snah už jsme vám ukazovali nejednou. Asi nejzajímavější byla dosud zkouška motoru s rozvodem SV s průhlednou hlavou, kde autor zkoušel tři různá paliva. Dnes tu ale máme něco ještě lepšího - jednoválec Hondy z motorky ZR75, který nadšenec stojící za kanálem TROdesigns na Youtube upravil tak, aby bylo vidět přímo do jeho nitra zboku.

Je to vskutku převratný přístup, neboť dosud si podobní troufli „zprůhlednit” jen hlavu motoru a nahlédnout tak dovnitř shora. Není to nezajímavé, teprve tyto záběry ale podle nás hned tak neomrzí. Můžeme se díky nim podívat i zpomaleně na celý spalovací proces objektivem vysokorychlostní kamery, takže průběh jednotlivých zápalů je vidět v úžasném detailu. Snímek je zpracován vážně zajímavě a nezabývá se jen těmito záběry, třebaže pohled přímo do spalovací komory za běhu je jasně nejpůsobivější.

Autor se věnuje i „zákulisí” celé stavby, proto je také video tak dlouhé. Pokud vás tedy zajímá nejen samotný pohled do motu, ale i to, jak je vůbec možné postavit spalovací motor s akrylátovým válcem, máte příležitost. Stavba je to skutečně promyšlená, motor byl upraven tak, aby měl nižší kompresi, píst pak tak, aby akrylátové konstrukci co neméně škodil a mohli jsme si pohled dovnitř vychutnat déle než pár sekund. Pokud byste si tedy něco podobného chtěli doma vyzkoušet sami, je to i docela dobrý návod.

Za nás v dnešní době nemůžeme nedodat, že je to pořád spalovací motor, který fascinuje svou konstrukcí, nikoli ten elektrický. Kolega z redakce s trochu nadsázky říkává, že není nic až tak přitažlivého na tom mít auto, které stojí na konci rozvodné sítě, do které „pumpuje šťávu” elektrárna. Mít vlastní „elektrárnu”, která dokáže z pár litrů paliva (a nemusí být nutně fosilní, že...) vytvořit obrovské množství pohybové energie kdekoli a nezávisle téměř na čemkoli, to je fascinující. Něco na tom je a video níže vám teprve ukáže, jak taková „soukromá elektrárna” pracuje.

Automobilky čas od času ukáží řezy svými motory (zde 1,0 TSI od Škody resp. Volkswagenu), které naznačují, jak to chodí v jejich nitru. Teprve pohled dovnitř průhledným válcem ale ukáže opravdu vše, jsou to fascinující, až magické záběry. Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

TROdesigns@YouTube

