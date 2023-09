Nadšenec si postavil miniaturní motor V12, projev plně funkčního stroje bere dech před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bentley

Dvanáctiválce mají opravdu jedinečný projev, nejen zvukový, naneštěstí pro fanoušky rychlých kol si je ale může dovolit jen málokdo. I proto si někteří plní své sny aspoň jejich miniaturními kopiemi.

Po voze osazeném dvanáctiválcovým motorem touží pomalu každý, kdo nebere auto jen jako nutné zlo, se kterým se přesune z jednoho místa na druhé. Nikoli proto, že by dotyční jedinci po sobě hodlali zanechat co nejvíce zdevastovanou planetu. Ostatně apetit takových agregátů je natolik velký, že většina lidí by takový vůz stejně vytáhla maximálně tak jednou za týden, a to navíc jen na krátkou projížďku. Při té by se ovšem nechali „zdrogovat“ projevem dvanácti válců tak moc, že by následný několikadenní absťák bez problémů přežili.

Nejde tu nicméně jen o spotřebu, z dvanáctiválců se kvůli politickým tlakům stalo ohrožené zboží, za jehož pořízení je třeba zaplatit nekřesťanské sumy. Proto ostatně přes 99 procent nadšenců zůstává pouze u snění. Či u miniatur, se kterými se pravidelně prezentuje youtuber známý jako JohnnyQ90. Ten se nyní pochlubil agregátem o objemu 50 kubických centimetrů, který lze vytočit do neskutečných 11 500 otáček. V takový moment jednotka připomíná někdejší monoposty F1.

Youtuber malý dvanáctiválec poprvé ukázal již dříve, tehdy se však jednotka musela obejít s poněkud primitivnějším zapalováním. Nově má nicméně každý válec k dispozici svou vlastní svíčku. S tím souvisí i vylepšená řídicí jednotka, dozadu se pak nastěhoval nový setrvačník. Agregát pak spaluje 100oktanový benzin, skutečně má tedy velmi blízko k závodním vozům. Ostatně youtuber přiznává, že při ladění zvuku se nechal inspirovat italskými supersporty.

I přes veškeré zmíněné úpravy ovšem s motorem nakonec nebyl až tak úplně spokojen, neboť při plné zátěži došlo na jeho přehřívání. Vše ale vyřešila instalace většího ventilátoru. JohnnyQ90 i díky tomu mohl využít termální kameru, díky které si o práci jednotky můžeme udělat ještě lepší představu. Nově instalované chlazení se totiž dokáže vypořádat i s teplotami okolo 147 stupňů Celsia. S pomocí pásky pak youtuber ověřil, že na volnoběh motor točí 3 110 otáček.

Podívejte se na to všechno sami, nebo si klidně podobný motor sami postavte. Něco nám ale říká, že to nebude práce na pár hodin...

Miniaturní dvanáctiválec dává vzpomenout třeba na slavné agregáty britského Bentley, i to už se svými W12 skončilo. Motor na videu níže ale svým projevem připomíná spíše jednotky Ferrari či monoposty ze zlaté éry Formule 1. Ilustrační foto: Bentley

Zdroj: JohnnyQ90@YouTube

Petr Prokopec

