Nástupce nejoblíbenějšího auta Jeremyho Clarksona už piluje formu na Ringu, svému předchůdci se ale nemá šanci vyrovnat včera | Petr Prokopec

/ Foto: Lexus

Vrcholem automobilové techniky podle Jeremyho Clarksona není žádný německý nebo italský sporťák, ale japonský Lexus LFA. Už jsme mysleli, že žádného nástupce nedostane, nakonec se ale blíží. A byť za něj musíme být rádi, ikonický jekot motoru V10 v repertoáru bohužel nemá.

Před pár dny jsme mohli zavzpomínat na Porsche LMP2000, tedy speciál pro Le Mans, který ale nakonec do bojů na okruhu Le Sarthe nikdy nezasáhl. Místo toho jej značka nejprve poslala k ledu, než nakonec celý projekt překopala a do prodeje poslala silniční Carreru GT. Za tu bych byl ochoten dát pomalu ledvinu, a to hlavně kvůli jejím pohonnému motoru. Neexistuje totiž žádný jiný vůz ze Zuffenahusenu, který by po zvukové stránce dokázal 5,7litrovému desetiválci konkurovat.

Pokud bychom ovšem do této rovnice zapojili celý svět, nejméně jeden kandidát se najde. Motor V10 totiž dostal také Lexus LFA, a rovněž jej maximálně využil. Když totiž německý či japonský supersport slyšíte ve vyšších otáčkách, máte pocit, že jste se ocitli v nebi. Jistě i proto si jej zamiloval Jeremy Clarkson, kterého snad nemusíme blíže představovat. Dení ani není podstatné, že po stránce dynamické byly oba vozy dávno překonány. Žádný z jejich nástupců či soupeřů totiž nezněl tak dobře i proto, že žádný další se již desetiválce nedočkal.

My se dnes zaměříme na japonskou značku, která chystá nový supersport zvaný LFR. Ten dorazí v silničním provedení i jako závodní verze GT3, počítat však s nimi máme až v roce 2026. Zda se bude nač se těšit, můžete posoudit sami - vývojový prototyp byl totiž natočen při testech na Ringu. A byť auto jako takové nutně musíme vítat, po stránce zvukové je to zklamání. Hybridní V8 nezní dokonce ani tak dobře jako osmiválec v Lexusu LC 500, natož aby se vyrovnal ikonickému desetiválci LFA.

Spíše než píchnutí do Japonců to ale berte jako další povzdech nad novými a novými regulacemi. Tohle bude následek těch hlukových, které spolu s asi sedmi sty dalšími vyhání z aut cokoli, co by budilo alespoň špetku nadšení. Realisticky ale musíme být rádi za cokoli, co není jen další variací na dávno dostupné. A v tomto ohledu novinka Lexusu zaujmout umí, však posuďte sami.

Lexus LFA je dnes už víc než 10 let starou historií a mysleli jsme, že na něj Japonci už nenavážou. Nakonec se to stane a jsme za to rádi, Clarksonův nekonečný obdiv bychom ale tentokrát nečekali. Foto: Lexus

Zdroj: CarSpyMedia@YouTube

