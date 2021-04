Nejdražší nové auto světa bylo poprvé natočeno v provozu, je jako silniční přízrak před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Vývoj auta, za které stále neznámý kupec dal tolik, kolik by jej stálo asi 100 slušných bytů mimo Prahu, se evidentně blíží ke konci. Zvlášť v noci vypadá tenhle stroj jako nový Batmanův speciál.

Uplynuly už dva roky od chvíle, kdy se na tehdy ještě konaném ženevském autosalonu odhalilo nové nejdražší auto světa. Jde o Bugatti La Voiture Noire, rozsáhle přepracovaný Chiron trochu mysticky navazující na ztracený stroj z hloubi minulého století, který je s cenou odhadovanou na 2,5 miliardy korun považován za vůbec nejcennější auto historie. Ani novodobý La Voiture Noire, v překladu prostě Černý vůz, ale není žádná láce.

Už od jeho představení se hovoří o tom, že za celosvětově unikátní vůz si značka z Molsheimu naúčtovala v závislosti na aktuálním kursu okolo 400 milionů korun. To je opravdu tučná suma, která z auta dělá pro změnu nejdražší nový vůz, který kdy svět poznal, dřívějšího rekordmana překonává asi o 100 milionů. Kdo za černé Bugatti tolik peněz dal, zůstává neznámou, jisté ovšem je, že se před jeho dodáním musel obrnit pořádnou dávkou trpělivosti.

Ačkoli si francouzská automobilka dala záležet na tom, aby nám nikdy nesešel z očí a naposledy s ním exhibovala o Vánocích v Molsheimu, auto dodnes kupci nepředala. Vůz odhalený v roce 2019 postrádal „vnitřnosti”, šlo jen o designovou záležitost s dočasným elektrickým pohonem, technický vývoj nebo interiér čekaly na své dokončení. A vše zjevně zabralo více než dva roky.

Podle dostupných informací se ale chýlí ke konci, což nakonec dokazují i přiložené záběry. Na nich můžeme vůbec poprvé spatřit La Voiture Noire (nebo „la vuatýr nuár”, pokud byste tápali, jak jméno správně číst, francouzština nesedí každému...) na běžných silnicích, nikoli však v rukou jeho kupce. Všechny záběry opět pochází z okolí Molsheimu a francouzská registrace je napsaná na automobilku. Vůz ale již má svůj spalovací motor 8,0 W16 a ještě letos by měl být plně dokončen.

Podívejte se na to sami, je to přes omezenou kvalitu záběrů zajímavá podívaná. Zejména při jízdě v noci auto působí dojmem, jako by zrovna Batman vyrazil na další misi - je to skutečný silniční přízrak, kterým vůz měl být.

Na oficiálních fotkách jsme Bugatti La Voiture Noire viděli už dávno, teď jej níže konečně můžeme spatřit i v akci na silnici. Ilustrační foto: Bugatti

Zdroj: SupercarNews@Youtube

Petr Miler