Nejnovější diesel, který má okouzlit i jejich odpůrce, se poprvé ukázal v akci před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Nový dieselový motor v roce 2021 od významné automobilky, který má za cíl bodovat nejen v Asii či v Evropě, ale dokonce i v USA, je velká věc. Jeho projev je ale zatím zklamání.

Naftové motory nemusíte milovat, pokud jste si ale aspoň jednou v životě sjeli s pořádným moderním dieselem, stěží jim můžete upřít jejich kouzlo. Zejména šesti- či víceválcové jednotky dokáží být svým projevem velmi jemné i docela tiché, nabídnout intenzivní nástup výkonu v nízkých otáčkách a pokud nespěcháte, už do nějakých 3 tisíc ot./min jej odevzdat tolik, že motor prostě nemusíte točit dál. Tomu pak - i vzhledem k vyšší termální účinnosti - odpovídá spotřeba, která umí být vzhledem k velikosti či hmotnosti vozu a zajišťované dynamice překvapivě nízká.

Nafťáky po léta trápily vyšší emise kde čeho, ale i to je pryč. Moderní jednotky s filtry pevných částic a vstřikováním močoviny generují minimum škodlivin a jejich účinnost se snad pořád počítá. Bohužel, od dieselového skandálu VW jim pšenka u politiků nekvete, a tak jsou dnes zašlapávány do takové míry, že s nimi většina automobilek končí či skončit chce.

Výjimky ale existují. Třeba BMW je hodlá dále vyvíjet a Toyota dokonce přišla letos s úplně novým šestiválcem. To, o čem si dříve jen štěbetali vrabci, se stalo realitou a nyní se dokonce hovoří o tom, že novinka má okouzlit i Američany, kteří dieselům po dekády spíše odporují. Parametry na to má, 3,3litrový šestiválec twin-turbo nabízený pod kódem F33A-FTV nabídne 309 koní výkonu a 700 Nm točivého momentu, tedy více než 272 koní a 650 Nm, které nabízel motor 4,5 V8 dříve. Jenže osmiválec zněl tak jemně, že laici nepoznali, že jde o diesel, u nového šestiválce s tím problém opravdu mít nebudou.

Zvuk novinky natočili na kameru lidé u blogu Kurdistan Automotive a člověk se až musí ptát, jak se Toyotě vůbec podařilo udělat motor tak hlučný. Kamera může mást, zvlášť když je u dieselu blízko a je nadzvednutá kapota, to ale není tento případ - natáčející stojí opodál a auto se pohybuje. Přesto zní jako starý naftový náklaďák, to je zklamání. Dá se očekávat, že uvnitř bude motor odhlučněn mnohem lépe, toto ale skutečně není „prémiový zvuk”, který by seděl ke spíše luxusnímu Land Cruiseru. Však si jej poslechněte sami.

Toyota Land Cruiser J300 se dočkala nového šestiválcového dieselového motoru, se kterým mají Japonci velké plány. Jeho zvuk se ale na první poslech zdá být dosti odpudivý. Ilustrační foto: Toyota

Zdroj: Kurdistan Automotive Blog@Facebook

Petr Miler