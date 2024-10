Nejnovější Ferrari se podivně jmenuje a ještě hůř vypadá, ukázka jeho akcelerace na 280 km/h vás ale vezme slova z úst včera | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Tohle auto nakonec ukazuje, jak málo dnes stačí k tomu, aby se z novinky stal vytoužený prodejní hit. Přichází 12cilindri s něčím novým? Ne, kdečím i odrazuje, tříslovný recept „vynechte nechtěné nesmysly” u něj ale funguje dokonale.

Ukažte nám jiný byznys, ve kterém jsou dnes přání zákazníků ignorována tak moc, jako je tomu v tom automobilovém. Ale vážně, dokážete si představit, že byste si třeba chtěli nechat postavit dům, který bude vypadat nějak, jedinou schůdnou možností by ale bylo něco úplně jiného? A firma, jež ho nabízí, by vám arogantně řekla něco v tom smyslu, že můžete vzít nebo nechat být, protože vám dnes nikdo nic lepšího nenabídne? Je to smutný svět.

Úplně černý ale ještě není, trochu do tmavě šedé jej maluje jedna věc - pokud máte peníze, hodně peněz, můžete aspoň něco. Už ani tehdy tedy nemůžete všechno, navíc cenová laťka se posouvá stále výš - takové Audi, BMW nebo Mercedes už si do značné míry dělají, co chtějí, Porsche se pro vás také úplně neohne a situace se začíná měnit až někde ve sférách Ferrari. Také to nabízí spoustu aut, která šije víc na míru regulacím, hranice už jsou ale rozostřené. A pokud vytáhnete z kapsy aspoň 10 milionů korun, můžete pořád mít auto s atmosféricky plněným motorem V12 a suchou hmotností 1 560 kg. Kdo další to nabízí?

Už tyto parametry stačí k tomu, že si se zbytkem může automobilka dělat skoro co chce a lidé ji stejně budou trhat ruce, aby jim vůz prodala. Mluvíme totiž o nejnovějším modelu 12cilindri, který se jmenuje opravdu bizarně a připomíná náhodnost a chaotičnost, s jakou Ferrari své vozy nazývá. Ještě bizarněji ale vypadá. Chápeme jistou snahu navázat na některé slavné modely minulosti, jenže... Hm, tohle opravdu není hezké auto a víc než co jiného připomíná záměrnou provokaci.

Ale sejde na tom, když je jinak tím, čím je? Pod kapotou má motor 6,3 V12 s krutými 830 koňmi. A přes veškerou snahu utlumit i taková auta (kvůli EU povinný filtr pevných částic, ze stejných důvodů brzy maximálně 68 dB vnější hlučnosti apod.) nejenže pořád zajímavě zní, ale také jede. Podívejte se na krátké video kolegů z Motorsportu níže, tohle vám vykouzlí úsměv na tváři i přesto, že pro normálního smrtelníka jde o dávno zapovězené zboží.

Pokusili jsme se vybrat ty nejlákavější pohledy na nové Ferrari 12cilindri. A stejně je to bizár. Ovšem podívejte se níže na tohle auto v akci, to bere kritická slova z úst. Foto: Ferrari

Zdroj: Motorsport Magazine@Youtube

Petr Miler

