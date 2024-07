Nejpomalejší BMW M dneška je současně jedno z těch nejdražších v české nabídce. Je také těžké, ošklivé a nepřekvapivě nechtěné před 6 hodinami | Petr Miler

Kam v případě tohoto auta dalo BMW oči a rozum, nemáme tušení, od začátku absurdní pokus navázat na ikonickou M1 se ale nesetkává s pochopením zákazníků. Snaha oslovit je levnějšími verzemi pak situaci spíš jen dál zhoršuje.

I když tento článek pro BMW moc dobře nevyzní, musíme být ještě rádi za to, že je takové, jaké je. Dělá dobré věci i špatné věci, s kritikou se nevypořádá snadno, pořád ji ale neignoruje, je schopno se poučit z vlastních chyb a aspoň v rámci možností vyjít vstříc zákazníkům. Je pochopitelně na místě se ptát, zda se některé chyby musely stát, třeba nové BMW M5 je zřetelná absurdita, která se prostě musela dočkat odsouzení, přesto si o něj BMW muselo říct. K M5 se dnes ale vracet nechceme.

Mnichovská automobilka dala v posledních letech za vznik i jiným nesmyslům, přičemž ten vůbec největší zrovna s novou M5 sdílí část techniky. Jde o model XM, který je jediným moderním samostatným vozem divize M, a je tak jediným nepřímým nástupcem ikonické M1. Přijde nám to jako navázat v restauraci na vyřazený veganský salát hovězím biftekem, který navíc odporně zapáchá. Model XM je totiž nejen obrovský a nesmírně těžký, ale také mimořádně ošklivý.

Přesto někteří věřili, že se bude prodávat, ale to se neděje, je to propadák. Automobilka se ho pokouší zbavit i za cenu obřích slev a mluví se o tom, že skončí bez nástupce, k čemuž věříme, že dojde. Než se tak ale stane, pokouší se jeho prodeje vylepšit slabšími verzemi. Pořád je to ryzí M, takže něco jako M3 nebo M5, dostává ale nové motorizace, které s M nemají mnoho společného. Základ nyní tvoří verze 50e, která je dostupná také u nás. A ačkoli možná slouží jako spása prodejních čísel, protože aspoň není až tak drahá, image vozu jen doráží k zemi.

Nám blízký kolega Adrian z Motor1 si všiml, tohle auto je teď suverénně nejpomalejším M v celé nabídce. Je totiž jen šestiválcový hybrid, který při vysoké hmotnosti a velikosti auta na stovku zrychlí až za 5,1 sekundy, přičemž to dokáže jen když zrovna má nabité baterky. Bez toho bude jeho dynamika ještě podstatně horší. Dokonce i obyčejná X5 se stejným motorem zvládne totéž 4,8 sekundy, dokonce i polovičatá M jsou na tom lépe, včetně Z4 M40i s manuální převodovkou a pohonem zadních kol (4,6 sekundy), dokonce i M135, kompakt se čtyřválcem na platformě Mini, udělá stovku za 4,9 sekundy. Tohle je nástupce M1?

Je to opravdu tragický stav věcí, navíc pohlédněte na ceny. XM 50e u nás stojí 3 240 900 Kč, takže je skoro tím nejdražším, co od „českého” BMW M koupíte. Jen X5 M, X6 M, M8 a nová M5 stojí víc, ale jen o fous. A i taková M3 Touring s víc jak 500 stále dostupnými koňmi na všech kolech a téměř nekonečnou praktickou využitelností stojí od 2 698 800 Kč. Tohle je prostě rána vedle a BMW to musí vědět, už aby ji poslalo do propadliště dějin...

