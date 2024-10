Nejsilnější tovární Škoda Superb v historii vyzvala na souboj Porsche 911 Turbo S, asi to neměla dělat před 7 hodinami | Petr Miler

Jít o poslední Turbo S, bylo by to působivé představení, jenže tohle je Turbo S staré skoro čtvrt století, které dnes v bazaru koupíte levněji než mnohý Superb. A i když je tato konkrétní škodovka ještě dražší, jde o automobilkou zaštítěný speciál s vyšším výkonem a podobnou hmotností, Porsche nestačí.

Koncem srpna jsme vám ukázali skoro pětisetkoňový Superb Combi přímo od Škody, kterým se rozloučila s jeho dosavadním provedením. Automobilka kvůli tomu dala za vznik tzv. Sleeper Edition, tedy unikátu, jehož smyslem bylo maximálně skrýt reálný dynamický potenciál vozu, který je s 477 koňmi na všech kolech pochopitelně nemalý. Už jsme si malovali, jaké by to bylo potkat s tímto sleeperem na křižovatce majitele supersportu a vytřít mu zrak se zeleným českým kombíkem i s rodinou a víkendovým nákupem na palubě. A může se to stát, tím soupeřem ale nesmí být Porsche 911 Turbo S.

To byste možná i uhádli, po vzoru teleshoppingových průpovídek ale musíme dodat, že to Turbo S nemusí být současná střela v podobě generace 992, nemusí to být ani podobně rychlá generace 991 a nemusí to být ani dnešní optikou docela staré (konec výroby 2013) generace 997. Stačí typ 996, snadno čtvrtstoletí starý stroj dokonce v nijak zvlášť schopném provedení s automatem Tiptronic, který ani nemá systém řízené kontroly startu a při jakémkoli přiblížení červenému poli otáčkoměru řadí výš i proti vaší vůli. Přesto i tohle auto stačí na to, aby nejsilnější a nejrychlejší tovární Superb všech dob povodilo jako slepého koně.

V praxi vám to ukáže Mat Watson z carwow, který přímo speciál Škody postavil proti maximálně originálnímu 911 Turbu S 996 právě s automatem. Musíme se ptát, kolik z původního potenciálu autu zůstalo, ale i kdyby byl náhodou celý, je papírově menší. Vůz má maximálně 450 koní, tedy o 27 míň, je jen nepatrně lehčí, kola má hnaná znovu všechna a o automatu už jsme mluvili. Pětistupňový Tiptronic je pro zlost, to je dnešní optikou něco jako staré čtyřstupňové automaty amerických cruiserů, Superb má bleskurychlé DSG s launch controlem.

Přesto se ukáže, že na Turbo pořád nemá. Odpíchne se obvykle o něco rychleji - aby také ne se zmíněnými výhodami -, pak se ale ukáže síla zuffenhausenského extrifitu, která je i po takové době zjevně dominantní a auto se s vyšší rychlostí díky aerodynamické výhodě jen zvyšuje. 911 996 je tak v cíli za 12,2 sekundy, Superb až za 12,4 s. Pružná zrychlení dopadnou podobně a vítězství Škody v brzdění bude dáno jen něčím z kombinace novější gumy/kondice brzd/nezahřátá karbon-keramika Porsche či vším z toho, neboť zrovna v tomto ohledu byla už 996 Turbo S díky své koncepci (víc hmotnosti vzadu je při brzdění v přímém směru velkou výhodou) a technice hodně napřed.

Takže co? Normálně je pěkné vidět, jak třeba vrcholný model nového tuctového auta v sériovém provedení porazí 20 let starý sporťák a řekneme si: Hezké, evoluce, výkon lidu, paráda. Teď vidíme, jak Superb s výkonem zvýšeným o masivních 200 koní beztak prohrává se čtvrtstoletí starým Porsche, které dnes ojeté koupíte klidně za 1,5 milionu korun, tedy snadno za podobné peníze. A tušíme, že se za ním pořád otočí asi stokrát víc hlav než za Superbem III kombi, i kdybyste ho technicky „utunili” k smrti. Pokud tohle srovnání zorchestrovala Škoda, moc se to nepovedlo, v takovém klání prostě měla jasně vyhrát, ne jasně prohrát.

Škoda Superb Combi Sleeper Edition je fajnové auto, ani s 477 koňmi...



...ale nestačí 911 Turbo S generace 996, třebaže má papírově navrch. A to není moc dobré, tohle je auto staré skoro 25 let v relativně pomalé verzi s automatem Tiptronic.

