Nejvýkonnější elektrické Audi si to rozdalo s nejsilnější spalovací motorkou ze své stáje, nemělo to dělat před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Když má nějaké auto 925 koní na všech čtyřech kolech, a je tedy nejsilnějším produkčním vozem značky historie, nemělo by mu ve sprintu stačit jen tak něco. Jenže co když je soupeř o 2,2 tuny lehčí?

Pokud dosud docházelo na souboj automobilu a motocyklu ve zrychlení v přímce, byl to obvykle ten druhý z obou strojů, který se mohl těšit z výhry. S jednou stopou totiž sice je spojena horší trakce, ovšem na druhou stranu lze počítat také s nižší hmotností. Ta pak v kombinaci s bateriovým pohonem může být vskutku enormní, což by nůžky mezi oběma typy dopravních prostředků mohlo rozevřít ještě víc. Nesmíme však zapomenout na to, že elektromobily mají velmi vysoké výkony, se kterými umí velmi efektivně zacházet.

I proto jsme byli zvědavi, jak dopadne souboj Audi e-tron GT RS a Ducati Panigale V4S, který zorganizoval Mat Watson z Carwow. Nikoli jen proto, že se tu vlastně perou koncernoví sourozenci, neboť Ferdinand Piëch byl velkým milovníkem motocyklů a velmi litoval toho, že promeškal možnost koupit v roce 1984 Ducati přímo od italské vlády. Nakonec si však splnil svůj sen až o 36 let později, přičemž akcie výrobce motorek drží Lamborghini, které pak pro změnu spadá pod Audi.

Model Panigale V4S není tím nejvýkonnějším, co lze u Ducati pořídit, verze V4R je nicméně spíše homologačním speciálem závodních motorek MotoGP než strojem na běžné silnice. Do vínku pak dostal 216 koní, které si musí poradit se suchou hmotností 187 kg. K tomu je pak sice třeba připočíst veškeré náplně, stejně jako váhu samotného jezdce, stále však lze počítat s lepším poměrem, než je tomu u elektromobilu. Ten sice disponuje 925 koňmi, ovšem ty páruje s šílenými 2 395 kily.

Taková je tedy teorie, co praxe? V tomto ohledu je třeba přiznat, že elektromobily mají díky sofistikovaným systémům velmi snadnou práci s odpichem z místa. Oproti tomu musí pilot motorky vyvinout daleko víc námahy, aby zvládnul veškerý výkon přenést pouze na jedno kolo a nerozcupoval tím pneumatiku na kusy. To se však nakonec povedlo, pročež cílovou pásku proťal o desetinu rychleji (9,9 s versus 10,0 s), ovšem při koncové rychlosti okolo 300 km/h.

Pro elektromobil jeho rozlet skončil při obligátní dvěstěpadesátce, kdy zasahuje omezovač. Byť je dost možné, že díky přítomnosti techniků mohl elektromobil pokračovat dále. Jenže na úkor svého dojezdu, při daném tempu by totiž jeho baterie nestačily ani na 100 km. Vlastně tak znovu jen potvrdil, že pokud u bateriového pohonu můžeme čekat nějakou dominanci, děje se tak jen během během pár metrů ujetých v přímém směru. A ani to občas neklapne.

Audi RS E-tron GT performance je sice tím nejvýkonnějším a nejrychlejším autem s logem čtyř kruhů, jenže jeho hmotnost je šílená. A ta jej nakonec i v klání s Ducati dožene, podívejte se na to sami níže. Foto: Audi

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.