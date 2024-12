Německý automobilový průmysl zasáhl symbolický krach, tradiční výrobce skončil po 228 letech, 1 500 lidí je bez práce před 11 hodinami | Petr Miler

„Přežila Napoleonovu invazi, světovou hospodářskou krizi v roce 1929 a dvě světové války,” připomíná Bloomberg. Ale nepřežila nejnovější pokus o zavedení nepřímo plánovaného hospodářství ze strany EU. S německou firmou Gerhardi Kunststofftechnik je nejspíš amen.

Když před dvěma roky zkrachovala německá společnost BIA Forst z Baden Forstu, Mercedes to bagatelizoval. Tato společnost pro „vynálezce automobilu” vyráběla jeho tradiční symbol, tedy třícípé hvězdy skvoucí se přídích vozů, stuttgartská automobilka ale uváděl, že emblémů má dost i z jiných zdrojů. Teď má ale zas o jeden míň.

Jako snad nejvýmluvnější symbol současných problémů německého automobilového průmyslu totiž chvíli před Vánoci vyhlásila bankrot společnost Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, jak informuje Bloomberg. Firma byla založena již v roce 1796, kdy pochopitelně ještě nikdo nevěděl, co to je resp. bude auto. Tehdy začala s výrobou kovových výrobků, do automobilového vlaku naskočila až v minulém století a naplno se do něj zapojila s německým automobilovým boomem po druhé světové válce.

Pro Mercedes nedodávala jen třícípé hvězdy, expert na lisování za tepla pro automobilku vyráběl celé masky, chromové lišty, kliky dveří a podobné menší díly. Rostoucím nákladům zejména na energie ve spojení s klesajícím odbytem kvůli celkovému umenšování evropské výroby aut ale u Gerhardi nezvládli dál čelit a vyhlásili bankrot. Firma zaměstnávala 1 500 lidí a byť řízení o úpadku zatím nemá jasný konec, zaměstnanci práci v tuto chvíli práci nemají a nepředpokládáme, že by společnost tím či oním způsobem dál pokračovala ve své dosavadní činnosti.

Jsme svědky další a další devastace místního automobilového průmyslu, který nyní místo poptávky a technické racionality řídí mechanismy EU bojující... O co vlastně? A úpadek Gerhardi není žádnou ojedinělostí, propouští či jinak omezuje své aktivity francouzská Forvia, německé Webasto či Bosch, potíže mají i firmy zapojené do „zelené horečky” jako Northvolt. Bloomberg vypočítává, že jen v roce 2024 ohlásili evropští výrobci autodílů propuštění víc než 53 000 pracovních míst, většinu v Německu. Nezbývá než si pustit „Nám se daří” od Suchánka a Genzera, níže máte možnost...

A zas je jich o jednoho míň... Mercedesu poněkud dochází dodavatelé třícípých hvězd, firma Gerhardi je poslední obětí devastace evropského automobilového průmyslu. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Bloomberg, Mercedes-Benz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.