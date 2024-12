Nesmyslně těžké AMG GT dostalo kouř ve srovnání s „americkým kýblem”, vaz mu zlomila hned první zatáčka před 8 hodinami | Petr Miler

Má turbo, má pohon 4x4 a má jít o „to vytříbené evropské auto”, které právě sofistikovaností zastře jisté výkonové manko. Tady to ale nefunguje, protože nové AMG GT má také krutou nadváhu, před kterou neuteče už při první deceleraci.

Nemáme. Rádi. Těžká. Auta. Nevíme, jak výstižněji to říci, neboť jde o dnes bohužel opomíjený, ale jinak naprosto klíčový parametr vozu, který devastuje - anebo v případě lehkosti naopak vylepšuje - všechny jeho klíčové vlastnosti.

Chcete auto, které je rychlé i přes omezený výkon? Potřebujete lehký vůz. Chcete auto, které je úsporné, i když s ním nejezdíte jen 90 km/h na tempomat? Potřebujete lehký vůz. Chcete auto, které udrží na silnici normálně široké pneumatiky za přijatelnou cenu? Které nepotřebuje brzdy jako Želený Zekon? Které nepotřebuje každých pár tisíc km nové obutí či brzdové desky? Na to všechno a mnohé další potřebujete lehký vůz. Není to jediný parametr, který zmíněné ovlivňuje, je ale naprosto klíčový. Tím spíš nás fascinuje, jak moc na něj automobilky kašlou.

Po krátké „éře lehkosti” asi první v polovině minulé dekády, kdy byla najednou všechna nová auta od BMW M3 po Škodu Octavia lehčí než jejich předchozí generace, přišla éra hmotnostního brutalismu, kdy jakékoli číslo v kolonce „hmotnost” není považováno za problém. Najednou tu tak máme auta jako nové BMW M5 nebo Mercedes-AMG C63, která jsou kvůli hybridnímu pohonu najednou o mnoho set kil těžší než dřív a ještě se tváří jako spása efektivity. Není ale nutné vše svádět na hybridy, absurdně těžké je najednou třeba i čistě spalovací Mercedes-AMG GT 63, jehož hmotnost mu není snadné uvěřit ani tváří v tvář váze. Přes 2 tuny v použitelném stavu s řidiče a palubě bude vážit jako nic. Tohle v pořád relativně drobném sportovním kupé?

Někteří budou přes všechny fyzikální argumenty říkat, že to je jedno, že to umí moderní podvozky zastřít, brzdy odbrzdit a motory utáhnout. Na nízké efektivitě takového řešení to nic nezmění, ale budiž, subjektivně to není až takový problém. Ale pokud jde o komplexní dynamiku? Nové AMG GT 63 s 585 turbokoňmi na všech kolech v přímce pálí, ale podívejte se na jeho srovnání s Corvette Z06 na videu níže.

Je od kolegů z Edmunds, kteří je sprintu na 400 metrů přidali jednu zatáčku, jedno brzdění, a tady i jednu akceleraci na cestě zpět. A po prvotním fiasku je najednou všechno jinak, i když Z06 má s atmosférickým plněním motoru (třebaže se špičkovým výkonem o desítky koní vyšším) a pohonem jen zadních kol po startu zaděláno na prohru. A to ani nemluvíme o tom, že ji spousta lidí bude mít vedle vytříbeného Mercedesu za „americkej kýbl” postavený jen kolem vysokého výkonu. Přesto vítězí, v druhém klání dokonce i ve zrychlení. Proč? Protože hmotnost, Z06 je o dobrou čtvrttunu lehčí. A projeví se to hned, jak může, však uvidíte.

Jak už jsme zmínili dříve, nový Mercedes-AMG GT není Gran Turismo, je to Grand Tank, hmotnost vozu je skutečně absurdní. Foto: Mercedes-Benz



A ve srovnání s Corvette Z06 se to projeví hned, jakmile dojde na cokoli jiného než akceleraci v přímce. Foto: Chevrolet

Zdroj: Edmunds Cars@Youtube

