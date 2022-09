Neuvěřitelně drzí zloději ukradli katalyzátory z označených policejních aut přímo před služebnou zásahovky před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Sami policisté přiznávají, že zloději o policii asi nemají moc vysoké mínění, když si něco takového dovolí. Krádež navíc nejspíše proběhla za bílého dne, zloděje se lapit nepodařilo.

Minulý týden jsme psali o tom, jak moc si zloději oblíbili katalyzátory moderních aut. Racionální optikou není divu - je to díl, který lze z auta celkem snadno odmontovat, pachatel navíc při „práci” prakticky není vidět. Díl je to skladný a když se za něj inkasuje až okolo 25 tisíc Kč, opravdu se nelze divit, že chmatáky láká. Že je ovšem láká tak moc, že jsou ochotni riskovat přímou konfrontaci s policií, to přece jen překvapí.

Nicméně jsou, jak nejlépe dokumentuje případ zaznamenaný zkraje tohoto týdne v americkém San Franciscu. Zloději se tam vydali krást katalyzátory přímo z policejních aut a nelze říci, že by nevěděli, co dělají. Šlo o označené policejní vozy, které navíc byly zaparkovány přímo v prostorách sídla speciálních jednotek. Postupně „navštívili” čtyři policejní vozy, katalyzátor nezůstal jedinému.

Pozoruhodné je i to, že se vše nejspíše odehrálo za bílého dne - policisté si při nasedání do jednoho z vozů všimli chybějící části výfuku v jednu hodinu odpoledne. Zmíněná budova je sídlem SWATu a jednotky pro likvidaci výbušnin, tedy jakési smetánky policejního sboru. Ani to ale zloděje neodradilo. „Lidé zapojení do těchto aktivit si o policii opravdu moc nemyslí, pokud si troufnou ukrást katalyzátory těm nejlepším z nás," řekl jeden z členů sboru pro Mission Local. Přes tato slova se ale lapky dopadnout nepodařilo a podle samotných policistů nejspíše ani nepodaří.

Pokud si zloději troufnou tohle, dokážete si asi představit, jak v bezpečí je váš vůz kdekoli jinde. Pokud je to tedy alespoň trochu možné, parkujte tam, kde se zloději budou cítit více na očích než před... sídlem policejní zásahovky. Jaké místo to je, tedy mimo vaši vlastní garáž, je ale velkou otázkou.

Katalyzátory moderních aut jsou tak cenné, že zloději nemají problém krást je ani z policejních aut na služebně zásahové jednotky. To se člověk musí ptát, kde je pak jeho auto v bezpečí... Ilustrační foto: Škoda Auto

Complete and utter lawlessness!



How else does one explain the balls it took to steal catalytic converters from fully marked police cruisershttps://t.co/WR4jtDnY12 — Stanley Roberts (@StanleyRoberts) September 14, 2022

Zdroje: KRON4, Mission Local

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.