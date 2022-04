Nikým neřízený parádní Peugeot přejel před objektivem kamery čtyřproudou silnici a spadl do řeky před 7 hodinami | Petr Miler

Vypadá to trochu jako scéna z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, jen s tím rozdílem, že tady se vše přihodilo ve skutečném životě. A majitel auta se na jeho zkázu nemohl podívat jinak než ze záznamu.

Peugeot 407 Coupé byl posledním pokusem francouzské značky prosadit se na trhu s kupé střední třídy. Už fakt, že byl posledním, naznačuje cosi o tom, jak byl úspěšný, my jsme ale tímto autem nikdy nepohrdali. Fakt je, že zatímco předchozí 406 Coupé byl skutečně krásným vozem, nástupce už budil spíše rozpaky a jeho obrovská tlama i neuvěřitelně dlouhý přední převis odrazovaly. Nicméně když jste do něj sedli, nefungoval špatně, na velkého Francouze rozhodně ne.

Pod kapotu se tehdy montovaly i šestiválce, dokonce i 204koňový dieselový V6, který těšil svým projevem - průběhem výkonu, kultivovaností a zvukem byl naprostou špičkou své třídy. Kdo jej zachoval dodnes ve slušném stavu, může jej těšit více než kterýkoli ze současných modelů značky, ostatně si zkuste koupit Peugeot s 204koňovým, natož pak šestiválcovým nafťákem. Pokud ale majitele těšil vínový kousek z videa níže, pak měl 15. dubna opravdu špatný den.

Zaznamenaná událost se stala v Rize poblíž řeky Daugava a z dosud řečeného už si domyslíte, co se přihodilo. Byla to v podstatě neuvěřitelná smůla, neboť vůz nestál ani v příkrém kopci, ani bezprostředně vedle řeky. Samotný tok a parkoviště dělily čtyři jízdní pruhy, řada stromů, zábradlí... Cokoli z toho a kdokoli po cestě mohl problému zabránit, neboť auto se pohybovalo rychlostí kráčejícího bagru, nakonec si to ale i tak našněrovalo přes všechny pruhy, kolem stromů a zrovna do míst, kde nebylo žádné zábradlí. Až „žuchlo” do Daugavy.

Je tak o jeden Peugeot 407 Coupé méně, jak můžete vidět na fotkách z jeho vytahování z řeky na zdrojovém odkazu. Vůz nepůjde „vysušit a odbahnit”, je prostě zničený. A to majitel podle policie jen nezatáhl ruční brzdu a nechal volič převodovky či řadicí páku (nevíme, zda šlo o manuální či automatickou verzi) v neutrální pozici. Tak na to dávejte pozor, následky takového opomenutí mohou být zjevně kruté.

