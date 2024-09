Nové Lamborghini poprvé předvedlo svůj skutečný zvuk na veřejnosti, poslechněte si ho sami před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Je těžké tomuto autu bez okolků propadnout, neboť už prostě nebylo stvořeno s tím, aby v milovnících aut vyvolávalo bezbřehé nadšení. Z jeho motoru ale nakonec musíme být šťastní, i když jeho skutečný projev aspoň v nízkých otáčkách nijak zvlášť ohromující není.

Nebudeme vám nic namlouvat, z nového Lamborghini Temerario nejsme u vytržení, to jste patrně nepřehlédli. Nemáme nejmenších pochyb o tom, že to bude velmi dobré, výjimečné auto, už od jeho prvního představení je ale těžké ubránit se rozpakům. Vypadá podle nás poněkud nemastně a neslaně, ale to berme tak jako každý pohled na design. Ovšem jeho technika? Ta prostě nemusela jít cestou hybridizace za cenu zvýšení hmotnosti na úroveň asi 1,8 tuny, to u sporťáku této velikosti nedává smysl.

Je to ryzí úlitba normám, ničemu jinému, neboť - jak nedávno připomněl i šéf Pagani - po hybridním pohonu ze zákazníků takových vozů netouží prakticky nikdo. A i když výsledek může být jaký chce, je těžké ignorovat myšlenku, že mohl být ještě lepší. Je zkrátka svým způsobem smutné se dívat na to, jak ani při konstrukci tak úzkoprofilového auta, se kterým většina majitelů najede nanejvýš pár tisíc kilometrů za rok, nejsou na prvním místě preference zákazníků. Lamborghini navíc musí vědět, že to není ono, ale v současné době se utěšuje tím, prodá bez potíží prakticky cokoli. Bude to tak ale i za několik let za jiné ekonomické situace, za jiného rozpoložení zákazníků, z nichž podstatná část nevyhnutelně pozná, že dříve vznikala auta, která jim sedí víc? A navíc nestojí tolik?

To je otázka za milion, na kterou dá odpověď jen čas, v tuto chvíli můžeme konstatovat jen jedno - na sázce na normy ve výsledku ještě nikdo nevydělal. A tím spíš to nebyl někdo, kdo má uspokojovat přání náročných, nakonec se podívejte na to, kam se dostal třeba Mercedes. Ale tyto rozpaky kolem Temeraria už nechme být a podívejme se, tedy spíše si poslechněme jeho zvukový projev. Dřív nám ho naservírovalo samo Lambo v jistě patřičně nakašírované podobě, dnes si jej můžeme poslechnout v ryzí formě, v jaké se předvedl po stěhování aut z Pebble Beach.

Po tom, co předváděl atmosférický desetiválec Huracánu, vás projev přeplňované vé-osmičky Temerarira asi neodrovná, ale buďme rádi aspoň za něj. Zaujme na něm vysoký volnoběh, auto se dlouho po startu, možná i pořád drží někde nad hranicí 1 500 otáček za minutu, ale to u tak vysokootáčkového motoru nutně nepřekvapí. Problematičtějšími se jeví být pomalu padající otáčky při lehčím túrování a celkově utlumený projev (turbo a filtr částic dělají své i tady), je ale třeba říci, že vidíme pohyb auta ve velmi nízkých rychlostech, kdy něco takového není nutně na škodu. Uvidíme, co se bude dít, až někdo tohle auto pořádně „osolí”, něco nám ale říká, že na takový moment si nejméně ještě pár měsíců počkáme.

Lamborghini Temerario působí jako kompromis v mnoha ohledech, což by tak v této třídě aut nemuselo být. Jeho zvukový projev? Poslechněte si jej sami. Foto: Lamborghini

Zdroj: Speedster404@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.