Nové Porsche Panamera kompletně odhalil únik, může to být poslední takové auto ze staré školy

/ Foto: Porsche

Trochu nedoceněný univerzál, tím už po léta je Porsche Panamera. Jako takové by nemělo šanci uspět se současnými limity elektrického pohonu, a tak zůstává u tradičních řešení. A to samé vlastně platí i o vzhledu.

Některé to může překvapit, ale druhá generace Porsche Panamera bude brzy už sedm let starou záležitostí. Přichází tak čas na generaci třetí, která dorazí jako vůz modelového roku 2024. Porsche už k němu leccos řeklo a začalo jej odhalovat v továrních maskáčích, celé auto ale plánovalo ukázat až koncem tohoto týdne v čase Velké ceny Abú Zabí Formule 1 v nedaleké Dubaji. Čekat na tento moment ale nemusíme, neboť vzhled vozu byl předem prozrazen únikem oficiální fotky.

Je to skutečně jen jeden oficiální záběr, který se objevil na fóru fanoušků právě tohoto modelu, odhaluje ale prakticky vše. Design auta jde očividně cestou mírného pokroku v mezích zákona, a tak se leckdo jistě bude ptát, zda vůbec jde o novou generaci. Formálně tak Porsche novinku prezentuje, fakticky ale můžeme klidně hovořit i o velkém faceliftu, který vozu přivál mj. moderněji pojatá světla, jiný nárazník s novým přívodem vzduchu nad poznávací značkou a poněkud svérázně pojaté vertikální prvky po krajích. Řekli bychom, že před sebou máme vrcholné provedení Panamera Turbo S, ale ruku do ohně za to nedáme.

Stejný dojem, jaký dělá evoluční design auta, by měla děla také jeho technika. Autu by tedy měly zůstat přeplňované šesti- a osmiválcové motory a nula čistě elektrických pohonů, jakkoli plug-in hybridní varianty v nabídce dál chybět nebudou. Může přitom jít o poslední takto pojaté auto jako ze staré školy, tedy poslední podobný model vybavený spalovacími motory. Porsche na elektromobilitu nehledí dogmaticky, a tak hodlá souběžně nabízet spalovací Panameru a obdobný elektrický Taycan a až později rozhodnout, jakou cestou se vydá. Karty jsou dnes ale rozdány dobře známým způsobem.

Novinka se začne prodávat začátkem roku 2024 a na ceny i přesné specifikace jednotlivých variant si musíme počkat. My jsme docela velkými příznivci tohoto modelu, který je mimořádným univerzálem svého druhu - jde o auto zábavné i velmi praktické, cestovní i sportovní, dokáže obsloužit skutečně kdeco. Je ale také trochu nedoceněné, neboť vedle technicky obdobně koncipovaného Cayenne, které je dnes tak populárním SUV, poněkud zapadá. Třeba jej během prodeje jeho třetí generace zákazníci teprve patřičně ocení, ve srovnání s SUV nabízí až na téměř nikým nevyužívané terénní schopnosti jen víc.

Nová Panamera je předčasně venku, ... Foto: Porsche



...i když sama automobilka vůz odhalila a neodhalila jen takto. Může jít o poslední podobný vůz střižený podle tradičních receptů. Foto: Porsche

Zdroj: Panamera Forum

