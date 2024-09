Nový německý „Giga vlak” Tesly firma nenavrhla, nevyvinula, nevyrobila a dokonce jí ani nepatří. Ale aspoň už nejezdí na naftu před 8 hodinami | Petr Miler

Komedie okolo vlakové dopravy do továrny Tesly u Berlína pokračuje. Firma dál - a dál stejně nepochopitelně - doplácí na neochotu elektrifikovat trať vedoucí k její fabrice. Místo dieselového vlaku je tu vlak na baterky, což je jen o málo smysluplnější řešení.

Tesla neproslula zrovna jako výrobce vlaků. Když se tedy o ní v této souvislosti poprvé psalo loni, rychle se ukázalo, že tehdy nový „Tesla Zug” je ve skutečnosti dieselový Bombardier Talent, což bylo s ohledem na principy automobilky poněkud tragikomické. Nyní tu máme zbrusu nový „teslí vlak”, který si říká rovnou Giga Train, protože u Tesly je všechno „giga”, i kdyby firma měla začít vyrábět spodní prádlo. Tak kontroverzní stroj jako loni to není, přesto má k předmětu nekritického obdivu z podstaty daleko.

Automobilka totiž dál doplácí na to, že trať vedoucí ke své továrně odmítla kvůli minimalizaci nákladů na výstavbu elektrifikovat, i když jde o krátký, asi 7 km dlouhý navazující spoj. Nemůže se tedy spolehnout na klasické elektrické soupravy, které by k jejím preferencím v oblasti pohonu seděly nejvíc. Její nový Giga Train přesto elektrický je, musí ale spoléhat na lithium-titan-oxidové baterie, což omezuje jeho akceschopnost a ekonomicky komplikuje jeho provoz. Navíc s Teslou vlastně nemá nic společného, jak uvádí SWR.

Automobilka totiž tento stroj nenavrhla, nevyvinula ani postavila, dokonce ho ani nevlastní. Ve skutečnosti se jedná o vlak Siemensu jinak známý jako Mireo Plus B, který provozuje ta samá soukromá firma jako dieselového předchůdce (NEB, Niederbarnimer Eisenbahn), a to pro Bádensko-Württembersko. Až od toho si jej automobilka pronajímá v dokonce nezměněném barevném provedení, pouze s pár nápisy na bocích. Na baterie dokáže ujet nanejvýš 120 km a se 120 místy k sezení přepraví jedním vrzem maximálně 500 osob.

Jeho smyslem je dovoz zaměstnanců do Gigafactory Tesly u Berlína, a tak pendluje mezi stanicemi Erkner a Tesla Süd s cílem převážet okolo 4 500 lidí denně. Tím má pomoci snížit potřebu rozšiřování parkoviště u fabriky a zmenšit zatížení silnic v oblasti. Zda to dokáže, to se teprve ukáže, řečeno veršem. Už teď je ale patrné, že i kdyby ano, bez jisté kontroverze se to po prvotní dieselové soupravě znovu neobejde.

