Novým králem hanby, který „rozšvihal” speciál za 50 milionů po 1,5 sekundě jízdy, je skutečně profesionální pilot

/ Foto: Lotus

Pokusy omluvit pravděpodobné selhání pilota chybou techniky či jinými vnějšími faktory zjevně nepadly na úrodnou půdu. Lotus pozadí nehody precizně popsal, nešlo nakonec o nic až tak mimořádného, jen se to nešťastně sešlo.

Letošní Festival rychlosti v Goodwoodu byl zřejmě tím nejvýživnějším v jeho dosavadní historii. Některé automobilky tomu tedy nepřispěly, když si jej třeba spletly s Festivalem obezity, už prezentace Red Bullu ale měla dějinný význam a stačila k tomu, aby se na Goodwood 2024 nikdy nezapomnělo. O zřejmě nejvýraznější zápis do historie se ale nakonec nepostarala žádná z „pozitivních událostí”, ale jedna menší tragédie.

Nestalo se nikomu nic a nakonec ani hmotné škody nejsou velké, byla to spíš velká taškařice. Dosud byl mezi automobilovými nadšenci jako jakýsi král hanby skloňován konkrétně neznámý „7 Seconds Ring Master”, i jeho 7 sekund strávených na slavné Severní smyčce Nürburgringu před opravdu hloupou nehodou je ale ničím vedle toho, co letos v Goodwoodu předvedl za volantem speciálu Lotusu profík najatý automobilkou.

Nikomu se nesmějeme, tak to neberte, každý dělá chyby a jen hlupák může tvrdit, že se mu nemůže přihodit to samé. Ale sama událost prostě úsměvná je. Pilot vozu chtěl do improvizovaného závodu do vrchu vyrazit za ohromujícího kouře pneumatik, na trati ale vydržel doslova pár metrů, než to po smyku napálil do bariéry. Museli jsme se ptát, jestli takto vydržel jet aspoň sekundu nebo dvě, teď už to víme přesně: Bylo to 1,5 sekundy.

Jak to víme? Lotus nám v reakci na předchozí dotaz zaslal dodatečné oficiální vyjádření, ve kterém rozebírá telemetrická data vozu. Rázně tak popírá, že by došlo k selhání techniky, ostatně toto vysvětlení se nám od počátku nezdálo. Králem hanby je tedy člověk, který to prostě odpálil, a to takovým způsobem, že se zadní kola točila rychlostí 274 km/h a přední rychlostí 241 km/h. Bylo to asi víc, než sám chtěl, a tak rychle ubral, což změnilo zatížení náprav a spolu s odlišnou adhezí povrchu pod každým z kol to poslalo auto do rotace.

„Po formálním vyhodnocení Goodwoodem i Lotusem byla jako příčina určena asymetrická přilnavost a přílišná korekce při rychlé akceleraci na startu,” stojí doslova v prohlášení Lotusu. Ten dále uvádí, že „řidič se při nehodě nezranil a na autě vznikla minimální škoda”, jeho identitu pak odmítá odhalit. A upřímně, je to tak dobře, lidé, kteří o řízení nic neví, by se mu akorát vysmívali, což si nezaslouží. Chtěl předvést show, nakonec předvedl víc, než chtěl a zapsal se do dějin - jen bohužel tak, jak sám netoužil. Že nevíme, kdo to přesně byl, je jedno - berme to jako potvrzení, že zkrotit výkon superrychlých aut dokonale nezvládne nikdy nikdo.

Lotus Evija X v Goodwoodu spektakulárně havarovala lidskou chybou, teď už je to jisté. I úsměvné nehody se ale prostě stávají. Foto: Lotus

Zdroj: Lotus

Petr Miler

