Obří Hummer se ve sprintu postavil proti prťavému Suzuki, David aspoň jednou poslal Goliáše pořádně k zemi

/ Foto: Hummer/Suzuki, koláž Autoforum.cz

Nevíme, jestli někdo opravdu potřebuje vědět, které z těchto aut je lepší ve zrychlení, ani záporná odpověď ale nečiní jejich přímé srovnání nezajímavým. Jde o Davida a Goliáše v automobilových baleních, kdy obra trápí hlavně nepřekvapivá slabina, navíc umocněná časem.

Je zvláštní, kterak lidé často kladou důraz na něco nesmyslného, zatímco skutečně důležité věci pomíjí. Překvapivě to platí hlavně o pneumatikách, neboť znám několik lidí s rozsáhlým vozovým parkem, ve kterém nenajdete nic, co by stálo pod dva nebo tři miliony korun. Když se ovšem zadívám na jejich obutí, vidím na nich loga čínských firem, o kterých často neslyšeli ani v Říši středu. Za jejich rozhodnutím takové pneumatiky koupit stojí pochopitelně jejich cena.

Když se dotyčných zeptám, zda si boty kupují rovněž někde na vietnamské tržnici, koukají na mě s nevraživostí. Přitom pneumatiky jsou tím jediným, co zprostředkovává kontakt vozu se silnicí. Správná volba tak často stojí mezi bezpečným návratem domů a posledním výletem na hřbitov. Přičemž podobně jsou zanedbávány také brzdy. Mnozí lidé si totiž myslí, že jsou věčné, případně že jejich účinek je dostatečný i po mnoha letech, co dané auto sjelo z montážní linky.

Mezi takové evidentně patří i zástupci britského Backfire Media, kteří přijali výzvu Mata Watsona, aby se zúčastnili závodu ve sprintech a deceleraci. Na startovní čáru totiž přivezli Hummer H2, který by dle všeho měl disponovat 6,2litrovým osmiválcem naladěným na 406 koní. Tedy alespoň dle Watsona, zástupce Backfirem Media o motoru hovoří jako o šestilitru. Ten byl k mání v prvé fázi produkce, přičemž produkoval 330 koní. Vždy u toho ale byly takřka tři tuny hmotnosti.

Vedle tohoto mastodonta vypadá Watsonem řízené Suzuki Jimny jako autíčko do kapsy, přičemž jeho 1,5litrový atmosférický motor produkuje pouhých 102 koní. Starat se ovšem musí o zcela jinou hmotnost, třídveřové provedení japonského SUV totiž váží mezi 1 070 a 1 135 kg dle výbavy. Přes to všechno ale disponuje horším poměrem výkonu a hmotnosti, než je tomu u Hummeru, který tak vyhrál závod ve zrychlení na čtvrtmíli, i když těsně (18,8 s versus 19,1 s).

Jak ale nejspíše již tušíte s ohledem na úvod tohoto článku, jádro pudla se skrývá někde jinde. Když totiž dojde na poměřování brzdné dráhy, člověk si nad uvažováním lidí z Backfire Media může jen ukroutit krk. Jak totiž Watson zjistil s pomocí „krokoměru“, Hummer potřebuje na zastavení z rychlosti 100 km/h o 70 až 80 metrů víc než Suzuki, sedmdesát až osmdesát! Druhý pokus pak sice dopadl lépe, ovšem i tak na tom H2 byla o nějakých 40 m hůř než Jimny. Ke všemu zarazí to, že jeho řidič jako zástupce automobilového média, toto zastavení považuje za působivé. Dost by nás zajímalo, zda by něco takového říkal, kdyby se Hummerem pohyboval v obytné zóně...

Hummer H2 váží zhruba 2 850 kg, přičemž standardně výrobce před dvaceti lety uváděl, že na zastavení z rychlosti 110 km/h je třeba 65 metrů. Něco takového nebylo zrovna působivé, ovšem kousek, který zamířil do testu Carwow, na tom byl ještě hůř. Paradoxně jeho řidič, zástupce automobilového média, měl pocit, že dosáhl dobrého výsledku. Foto: Hummer

Zdroj: Carwow@YouTube

