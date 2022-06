Ostrý Ford Focus v novém ukázal svou dynamiku v běžném provozu, zaujme už tím, že se pořád vyrábí před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Žijeme v bláznivé automobilové době, kdy žádané vozy opouštějí nabídky výrobců jako na běžícím pásu kvůli limitům CO2, ať už dočasně nebo natrvalo. Leckoho tak může překvapit, že momentálně velmi neúspěšný Ford Focus se pořád vyrábí jako ST. Ale vyrábí, jen koupit ho zrovna nejde.

Dá se u nás aktuálně pořídit Ford Focus ST? To je otázka, na kterou se odpověď nehledá vůbec snadno. Pokud totiž zapátráte na oficiálním webu českého importéra, narazíte pouze na ceník základního hatchbacku a kombíku. V případě konfigurátoru se pak dokonce musíte spokojit jen s jinými modely, za čímž velmi pravděpodobně stojí trhliny v dodavatelských řetězcích. Potvrzuje to i skutečnost, že dle tuzemského zastoupení nelze některé vozy zadat přímo do výroby. Volit tedy můžete jen mezi těmi skladovými, kde ovšem v případě Focusu výkon vrcholí na 155 koních.

Focus ST se nicméně dále vyrábí a nedávno se dokonce představil v inovovaném provedení. Do vínku dostal odladěný motor předchozího Fordu Focus RS, tedy 2,3litrový čtyřválec EcoBoost, jenž produkuje 280 koní výkonu a 420 Nm točivého momentu. Skoro tři stovky kobyl by měly hatchback katapultovat z klidu na stovku za 5,7 sekundy, zatímco kombík je o desetinu pomalejší. Obě verze pak spojuje maximálka 250 km/h či osmilitrová normovaná spotřeba. Ta nicméně může klesnout na 7,9 l/100 km, pokud praktičtější verzi osadíte místo šestistupňového manuálu sedmistupňovým automatem. U hatchbacku tomu tak kupodivu není.

Pro nás ale v tuto chvíli není až tak podstatná spotřeba, věnovat se budeme spíše jízdní dynamice. Lidé z AutoTopNL na Youtube vytáhli Focus ST (nepřekvapivě) na německý Autobahn, kde se dostali dokonce na 257 km/h. Jde nicméně pouze o tachometrovou hodnotu, ta reálná je o chlup nižší - byť tovární údaje převyšuje rovněž. Vůz má nicméně v tu chvíli už zjevné „problémy s dechem“, zvláště po překonání dvěstětřicítky. Dokládá to i fakt, že zatímco ze 100 na 200 km/h zrychlí za 16,47 sekundy, z 200 na 250 km/h již potřebuje 33,83 sekundy.

Jakkoliv tu ovšem na jedné straně nemáme nic, z čehož by se nám měla rozklepat kolena a zježit chloupky na krku, stále je třeba si Fordu Focus ST vážit. Už jen proto, že jde o jednoho z posledních zastánců čistě spalovacího pohonu. Tomu nicméně odpovídají i ceny, v Německu je vůz k dispozici od 37 650 Eur (cca 931 tisíc Kč). V Česku pak byl dle lednového ceníku ještě dražší, startoval totiž na 953 900 Kč. V obou případech jde o vyšší sumy, než za jaké byl k mání Focus RS. Ten za 915 900 Kč nabízel 350 koní a 470 Nm, koho ale dnes tento vývoj překvapí.

Poslední česká cena Fordu Focus ST startovala na 953 900 Kč. Tak tomu ovšem bylo v lednu, v mezičase vůz zmizel kvůli trhlinám v dodavatelských řetězcích z nabídky. Foto: Ford

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.