Pagani Utopia málem dostálo svému jménu, zámožný majitel s ním během povodní vjel do vody

/ Foto: Pagani Automobili

Je to za auto s cenou začínající na 60 milionech korun. A upřímně řečeno, riziko totálního zničení bychom nebyli ochotni podstoupit ani s řádově obyčejnějším vozem. Když si ale člověk kupuje automobil za takové peníze, asi už je mu všechno jedno.

Utopie je z definice neuskutečnitelnou fantazií, proto šéf automobilky Pagani používá toto slovo pro shrnutí elektrických záměrů konkurentů. Také ale vyrábí stejně pojmenovaný supersport s cenou začínající na 60 milionech korun, neboť i ten je se svým 864koňovým motorem V12 spojeným s ručním řazením zdánlivě nereálným snem. Jako Češi si ale (s ještě pár dalšími Slovany) můžeme se slůvkem označující tento vůz hrát i trochu jinak.

Utopia nemá daleko k „utopila”. A právě Pagani Utopila málem vzniklo v Dubaji při nedávných bleskových povodních. Jeden z tamních zámožných majitelů tohoto výjimečného a výjimečné drahého auta se očividně nemínil zabývat tím, že venku panují podmínky poněkud nevhodné pro venčení drahých supersportovních krasavců na kolech a se svým Pagani vyrazil do ulic města, kterými se pořád valila voda.

Jak můžeme vidět na záběrech níže, před jednou velkou louží znejistěl, když před sebou ale viděl SUV, které si vodou klestí cestu, přidal se též. Voda nakonec nedosahovala větší hloubky, aby se něco špatného stalo, přesto to byl velmi odvážný krok. Je velmi těžké poznat z pohledu řidiče, do jak velké hloubky se vydáváte. A co nemusí být problém pro vysoké esúvéčko, může být fatální pro nízký sporťák.

Proč? O tom jsme kdysi sepsali celý článek. Hlavním problémem není ani tak riziko nějakého problému s elektronikou, třebaže i to je ve hře, ale tzv. hydrolock, který vám v mžiku totálně zničí motor. Toho by byla škoda, i kdyby mělo jít o tuctový čtyřválec, zdevastovat tento dvanáctiválcový klenot by opravdu bolelo. Podívejte se na to níže a sami posuďte, zda to bylo velmi odvážné nebo dokonale hloupé.

Utopia od Pagani se málem utopila v Dubaji, na video níže se nám nedívá s lehkostí. Ilustrační foto: Pagani Automobili

