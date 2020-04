Palubní kamera natočila čelní střet dvou aut v plné rychlosti, něco takového se nevídá před 6 hodinami | Petr Prokopec

Úplně základní pravidlo pro bezpečnou jízdu autem připomíná incident, při němž třiadvacetiletá řidička vjela do protisměru a srazila se s mohutným SUV. Řídila totiž pod vlivem drog.

Objasnit příčinu dopravní nehody je dnes mnohem jednodušší než kdy dříve. Stále větší množství aut je osazeno kamerami, které natáčejí situaci před a někdy i za vozem. A ze stejných důvodů se na veřejnost dostávají záběry nehod, které jinak - díky bohu - na vlastní oči málokdo spatří. Dnešek nebude výjimkou, neboť tu máme záznam kolize mezi Kiou Carnival a GMC Yukon, která se odehrála na dálnici Highway 30 poblíž oregonského města Scappoose.

Nehodu se povedlo zaznamenat Alecu Heroldovi, který byl zrovna na své pravidelné ranní cestě do práce, když si všiml, kterak se auta jedoucí před ním rozestoupila na strany. V prvé chvíli si myslel, že důvodem byl potulující se kůň či jelen a proto instinktivně také uhnul doprava. „Kdybych to neudělal, bylo by již na reakci pozdě,“ říká dnes. Z protějšího směru se totiž přiřítila Kia se zdrogovanou řidičkou za volantem.

Carnival v plné rychlosti narazil do GMC, jehož řidička Colleen DeShazer musela být urychleně transportována vrtulníkem do nemocnice, neboť po nárazu utrpěla zlomeninu pánve a hrudní kosti. Zároveň došlo na pohmoždění srdce a frakturu obratle. Zranění jsou to tedy opravdu vážná, přičemž je vlastně otázkou, zda Colleen vůbec kdy bude ještě chodit. Není tedy nikterak překvapivé, že řidička Kie čelí kromě jízdy pod vlivem drog ještě pěti dalším obviněním.

Další navíc mohou následovat, neboť jak třiadvacetiletá Lisa Sam, která usedla pod vlivem za volant, tak i její spolujezdec Nicholas Aguilar u sebe měli metamfetamin, tedy drogu, která je v Česku známa spíše jako pervitin. Oba pasažéři Kie rovněž utrpěli zranění, stejně jako třetí člen posádky. O jejich vážnosti se ale již zdroje nezmiňují. Lze tak jen dodat, že drogy za volant opravdu nepatří, byť jsou auta stále tužší a bezpečnější.

Drogy za volant opravdu nepatří, jak dokazuje březnová nehoda z Oregonu, která byla shodou náhod zaznamenána palubní kamerou

Zdroj: ViralHog@Youtube

Petr Prokopec