Policie měla špatný týden, při pronásledování jí ujel řidič starého MPV i zjevně nepřipravený motorkář 16.11.2024 | Petr Miler

/ Foto: Honda

Policie samozřejmě nemá šanci dohnat všechny pronásledované, i když ráda předstírá opak. V některých případech je to i pochopitelné, řidiči beroucí do zaječích mohou mít velkou technickou převahu, mohou být lepší piloti, mohou lépe znát prostředí. Tady ale neplatilo snad nic z toho.

Musíme říci, že nás dokola překvapuje, jak neprofesionálně se policie v podobných situacích chová na spoustě míst světa. Jen málokde mají vyvinuté opravdu promyšlené a inteligentní způsoby, jak nenechat uniknout pomalu nikoho, koho policie má rozumný důvod identifikovat, aniž by u toho zbytečně ohrožovala jiné. A pokud je vymyšlené má, pak je důsledně nedodržuje, většinou se tupě improvizuje.

Místo relativně jednoduchých strategií typu sledovat ujíždějícího řidiče zpovzdálí, domluvit se s dalším jednotkami a využít příležitosti k tomu ho „sebrat” v nekonfliktní situaci, se obvykle pořádají honičky jeden na jednoho jak z divokého západu, které jsou pochopitelně velmi nebezpečné. Kdyby to aspoň vždy vedlo k úspěchu, smutně pikantní ale je, že to je nejen nebezpečné, ale nezřídka i neúčinné.

Ještě by se dalo pochopit, kdyby policii převezli nějací velmi dobře připravení desperáti s nenápadnou silniční střelou typu Audi RS6 vybavenou hračkami jako z aut Jamese Bonda, to by stěží někomu zvedlo obočí. Ale podívejte se na dva případy z videí níže. V tom prvním pronásledujícího policistu z amerického Arakansasu jen chytrým pohybem (podívejte se, jak se brání tzv. PIT manévru, ten to nedělá poprvé) v rezidenční oblasti převeze řidič skoro 30 let starého MPV Honda Odyssey, opravdu toho nejméně vhodného vozu pro podobné případy. V tom druhém pak pro změnu nizozemským policistům zmizí zjevně neohrabaný (je vidět, že mu to moc nejde) a nepřipravený (nemá ani zapnutou bundu) motorkář, který po docela dlouhé honičce nakonec zvolí ujetí po cyklostezce. Obojí bylo docela nebezpečné a bezvýsledné.

Policie se v obou případech holedbá, že identifikovala majitele auta resp. motorky, což při nezakrytých značkách není žádný um. A mohla to udělat hned i bez oněch honiček. Fakt, že majitelům druhý den zaklepala na dveře, ale její pozici moc nezlepšuje - majitel dopravního prostředku nikdy nebyl nejasný, dokázat, kdo v danou chvíli řídil, bude obtížné, byť to samozřejmě není nemožné. V prvním případě ostatně řidič vysadil spolujezdkyni. No podívejte se na to sami, policie v tomto případě opravdu neměla dobrý týden.

Ujet policii s Hondou Odyssey RL1, to se opravdu nevídá. A i druhý případ je kuriózní, podívejte se na to sami. Ilustrační foto: Honda

Zdroje: Police Pursuits@Youtube, Politie Zeeland-West-Brabant@Youtube

Petr Miler

