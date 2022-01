Policie zabavila řidiči auto poté, co s ním jel 125 km/h na šedesátce bez přihlášení, pojištění a řidičáku před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: NSW Police Traffic and Highway Patrol Command, CC0 Public Domain

A měl pár „dobrých” zdůvodnění toho všeho, ovšem nebylo mu to mnoho platné. Své jednání teď bude muset vysvětlit soudu a může doufat, že k němu bude shovívavější než policie.

V dnešní době není problém dostat se do křížku se zákonem, i když jste úplně normální a slušný člověk. Všudypřítomný dohled v kombinaci s ultra striktními zákonnými omezeními udělá desperáta z kohokoli kvůli jedinému drobnému přehlédnutí, a tak rozhodně nehodláme házet kamenem po těch, kteří se do podobné situace dostanou. Nad jednáním některých ale přesto zůstává rozum stát.

Dokážeme si představit, že někomu naměří 125 km/h na šedesátce a není to žádný gauner. Zní to troufale, ale zrovna tento případ se odehrál na silnici poblíž australského města Bathurst, která jindy slouží závodu Bathurst 1000. Není to už proto žádná nebezpečná silnice vedoucí městem - šedesátka je tam primárně proto, aby to řidiče nesvádělo k hraní si na závodníky, což je poněkud vágní důvod. Dokážeme si představit, že si někdo koupí auto, nepodaří se mu ho přihlásit a přesto ho chce z nedočkavosti projet a je při tom přistižen - ani to nutně nedělá z dobrého člověka špatného.

Umíme se povznést i nad jízdu bez zákonného pojištění třeba kvůli opomenutí a nakonec i pro jízdu bez řidičáku se dá najít polehčující okolnost. Jednak záleží, za co vám ho vzali a jednak záleží, proč jste toto omezení porušili. Když se třeba přitíží někomu blízkému v odlehlé oblasti a vy budete jediný bezprostředně dostupný člověk v okolí fakticky schopný převozu dotyčného do nemocnice, asi mu neřeknete: „Promiň, počkej si na sanitku.” Ale tohle všechno dohromady? Přesně o takovém případu informuje dopravní policie Nového Jižního Walesu.

Jakkoli to zní bláznivě, někdo si skutečně koupil starý Ford Falcon v Jihoafrické republice, po převozu do Austrálie jej nepřihlásil, nepojistil a přesto s ním vyjel, i když mu o pár dnů dříve zadrželi řidičák kvůli jízdě po vlivem alkoholu. A ke všemu to dělal tak nápadně, že na autě neměl žádnou značku a jel 125 km/h na šedesátce po druhé straně silnice. Dotyčný se navíc vymlouval, že auto nepřihlásil, protože na inspektorátu bylo zavřeno. Lze mít pro takového člověka nějaké pochopení? Asi ne, buď je nekonečně naivní, nebo velmi hloupý. A to je mu 49 let... Jeho auto tak bylo zabaveno (na tři měsíce, ne na věky), během nichž jej čeká soud, kdy mu to všechno bude spočítáno. Mírný trest bychom nečekali...

Ford Falcon XY je zajímavé auto, ale asi ne tak zajímavé, abychom s ním jezdili bez přihlášení, pojištění i řidičáku v provozu 125 km/h na šedesátce. Foto: NSW Police Traffic and Highway Patrol Command, CC0 Public Domain

Zdroj: NSW Police Traffic and Highway Patrol Command

