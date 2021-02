Policie zastavila auto s namalovanými značkami, až pak se ukázalo, s kým má tu čest před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: South Australia Police

Pokud si někdo dá na auto značky, které si vlastnoručně namaloval, nelze u něj předpokládat bůhvíjakou mentální vyspělost. Ovšem, že dotyčný bude v noci bez světel řídit neregistrovaný a nepojištěný vůz bez řidičáku, to už je o poznání silnější káva.

Není zase tak neobvyklé, když narazíte v provozu na auto, které není osazeno originální registrační značkou, ale její náhradou. České zákony něco takového sice nepřipouští, pokud ale někdo značku ztratí či je mu ukradena, je v dnešní době prakticky nemožné rychle získat náhradu. Úřady fungující v omezeném režimu jsou přetížené a při posledním přepisu auta jeden z kolegů čekal čtrnáct dnů na pouhý přepis a vydání nového osvědčení o registraci. A kdyby prý chtěl novou značku, bude čekat ještě déle.

Pokud někdo potřebuje jezdit a má jediný vůz, nemůže si dovolit takovou dobu nechat auto stát. Nahradit značku čitelnou a odolnou alternativou odpovídající originálu tak je dočasným řešením a i když to není legální a policie má možnost takové jednání tvrdě sankcionovat, rozumný policista pochopí, že tím ničemu a nikomu nebylo ublíženo - za daných okolností to prostě jinak nešlo. To ale není případ, o kterém bude řeč dnes.

Policie z Jižní Austrálie, nejsuššího státu této země, se pochlubila tím, že řidiče s neoriginální značkou zastavila. Nešlo ovšem o profesionálně vytvořenou náhradu, nýbrž podomácku udělanou malůvku. Pokud by dotyčný takto řešil situaci, že po cestě značku ztratil a cestou do cíle nechal na autě aspoň tu, jistě by to bylo bráno jinak, nic takového se ale v tomto případě nestalo. Dotyčný si alfanumerickou kombinaci na značce zcela vymyslel a jak později policie zjistila, opatřil jí do provozu neregistrované a nepojištěné auto. A to pořád není vše.

Policie jej totiž zastavila proto, že se po silnici ve 2 hodiny ráno pohyboval bez zapnutých hlavních světel. Samotnému mu bylo dříve zakázáno řízení a na značku navíc připsal slova: „Not Stolen OK,” tedy něco jako „Není kradené, jasný?” Není divu, že policie případ muže předala dále s tím, že „řídil přes vydaný zákaz neregistrované a nepojištěné auto s počmáranou registrační značkou (protože základem byla značka jiná - pozn. red.) a vypnutými světly v noci”. To je skutečně bláznivé a dotyčný za své jednání bude muset zpovídat před soudem.

Neoriginální dopravní značka, ani namalovaná, by za některých okolností nutně nemusela policii vadit. Ale jet s neregistrovaným a nepojištěným autem ve dvě v noci po tmě bez řidičáku, to už je vážně moc. Foto: South Australia Police

Zdroj: South Australia Police

Petr Miler