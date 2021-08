Policisté změřili řidiče jedoucího 182 km/h po okresce, po jeho zastavení se nestačili divit před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: South Australia Police, CC0 Public Domain

Za normálních okolností by se dotyčný jistě dočkal veřejného odsouzení, v tomto případě se ale pohledy na něj různí. Za volantem rychlého Subaru Impreza WRX totiž seděl 80letý muž.

Australané jsou považováni za jedny z největších automobilových nadšenců, i proto se na tamním trhu prodává více sportovních modelů aut než kdekoli jinde. Ostatně taková Škoda by mohla vyprávět, většinu registrací modelu Octavia totiž tvoří verze RS. Stejně tak místní milují motorsport, zejména pokud jsou u toho objemné motory. Zatímco tedy v Evropě nesmí na závodní tratě často nic jiného než přeplňovaná jedna-šestka, Australané si užívají osmiválců, a to i v kombinaci se značkami, které jinak veřejně hlásají svou oddanost elektromobilitě.

Proč o tom ale mluvíme? Víceméně narážíme na přísloví „jiný kraj, jiný mrav“. Nejnověji se totiž ukazuje, že Australany neopouští láska k rychlým autům ani ve vyšším věku. Tamní policie totiž zastavila majitele Subaru Impreza WRX, kterak jel se svým vozem 182 km/h po docela obyčejné okresce. Povolený limit tak překročil o více než 80 kilometrů v hodině, kvůli čemuž dostal pokutu 1 814 AUD (cca 28 400 Kč) a na půl roku přišel o řidičský průkaz. Podstatná na celé věci je ovšem ta skutečnost, že po zastavení vozu policisté zjistili, že řidiči je neskutečných 80 let. A nemohli se o to nepodělit.

K přestupku došlo na okresní silnici poblíž města Alma, zhruba hodinu jízdy od Adelaide. Nejde tedy zrovna o hustě osídlenou oblast, nicméně v nepříliš vzdáleném údolí Barossa v poslední době došlo hned k několika těžkým nehodám. Policie proto apeluje na řidiče, aby povolený rychlostní limit nepřekračovali. Ostatně na jihu země hodlá nasadit do služby daleko více radarů a kamer. Stejně tak se ovšem hodlá daleko více zaměřit na opilé a zdrogované řidiče, jenž mají na nehodách větší podíl než rychlost.

Lze pak jen dodat, že k osmdesátiletému hříšníkovi chováme jako mnozí jiní současně respekt i despekt. Na jednu stranu je obdivuhodné, že někoho neopouští ani v takovém věku nadšení pro věc, na tu druhou jsou ale reakce starších lidí jsou přeci jen pomalejší bez ohledu na to, jak dobří byli zamlada. To už si ale dotyčný musí srovnat v hlavě sám, teď na to bude mít půl roku dost času.

Jihoaustralská policie zastavila majitele Subaru Impreza WRX, který jel po okresce 182 km/h. Už to bylo zajímavé, po zastavení ale za volantem našla osmdesátiletého řidiče. Foto: South Australia Police, CC0 Public Domain

Zdroj: South Australia Police

Petr Prokopec