Poslední německý benzinový übersedan ukázal svou dynamiku v běžném provozu, umí ohromit

Výkony aut budou jistě dále růst, tak konzistentní jako dosud ale už nebudou. Stroje poháněné benzinovými motory jedou prakticky pořád stejně - od první do poslední kapky paliva. Hybridní a elektrické verze jsou a budou chvíli rychlejší, chvíli pomalejší.

Současná generace BMW řady 5 má za sebou už většinu svého životního cyklu. Stále častěji se tedy mluví o jejím nástupci, který by se měl objevit někdy v příštím roce. Stejně jako předchůdci bude v mnohém čerpat z nové řady 7, kterou očekáváme ještě letos. Následovat ji bude designově i mechanicky, a musíme se tak připravit na další odvážná designová řešení, třebaže ta u pětky bývají poněkud umírněnější než u jiných řad. Přesto lze očekávat větší čelní ledvinky, za které se nastěhují hlavně hybridizované pohonné jednotky, model i5 pak bude plně elektrický.

Snaha o vyšší efektivitu se pochopitelně dotkne i varianty M5. Vrchol řady by měl dorazit ve dvou specifikacích, z nichž ta první počítá se zachováním spalovací jednotky, ovšem v hybridizovaném provedení. Společnost benzinovému osmiválci ovšem bude dělat i elektrický pohon, načež by výkon měl narůst někam k 800 koním. Spotřeba ovšem díky možnosti jízdy čistě na elektřinu bezesporu půjde dolů, jakkoli se nedá příliš předpokládat, že by plug-in hybridní provedení vážilo méně než dvě tuny, a bude tak sebou často vozit nemalou a po vyčerpání akumulátorů zcela zbytečnou zátěž navíc.

Ještě dále nicméně hodlá zajít plně elektrická varianta, která nabídne okolo 1 000 koní. Půjde tak dost možná o nejrychlejší sériové BMW historie, jež se ovšem bude muset obejít bez odpovídajícího zvukového doprovodu a stejně jako hybridní provedení bude trpět nekonzistentní dynamikou. Pokud tedy patříte mezi milovníky oktanů, nejspíše byste si měli maximálně vychutnat stávající provedení M5, dokud to jde. Vrcholnou verzi CS, která spolu s odlehčením dostala do vínku 630 koní, už z výroby nekoupíte, s letošním březnem končí - nebo to tak bylo aspoň plánováno. Provedení Competition s 620 koňmi a menší nadváhou ale stále objednat půjde.

Je to totiž zaručeně poslední čistě benzinový německý supersedan. Další generaci M5 jsme probrali, Audi RS6 (dobře, to je kombík, ale jinak přímý konkurent) je hybrid už dnes a nový Mercedes-AMG E63 též nebude moci být jen osmiválcový, když nové C63 od AMG už je potvrzený čtyřválec s elektromotorem. M5 CS ovšem stačí motor 4,4 V8 biturbo, aby zrychlila na stovku za o něco málo více než 3 sekundy a na dvoustovku okolo 10 sekund.

Tyto údaje nepochází od BMW, jde o realitu zajetou v běžném provozu na rychlostně neomezeném německém Autobahnu, kde se M5 Competition s inovovaném provedení velmi snadno dostala i na své elektronicky omezené maximum v podobě 305 km/h. To jsou přitom hodnoty donedávna spojené jen s nejvyšší sportovní ligou. Nyní je můžete mít i v rodinném voze, byť ne zrovna levně - verzi Competition nyní v ceníku nevidíme, do konce března ji zastupuje zmíněná CS, základní provedení s 600 koňmi ale stojí od 3 298 100 Kč.

BMW M5 Competition 2022 je i v reálném světě pozoruhodně rychlým autem. Navíc jde o jistě poslední možnost, jak si koupit ryze benzinový německý supersedan, příští generace má být elektrifikovaná jako všichni konkurenti. Foto: BMW

